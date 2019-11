Sanremo 2020: Amadeus invita cantante malato escluso dalla gara

Festival di Sanremo 2020: Amadeus porta Paolo Palumbo malato di Sla all’Ariston

Niente Sanremo Giovani per Paolo Palumbo, malato di Sla, ma il ragazzo volerà direttamente al Festival di Sanremo 2020 tra i Big. Il brano sarà fuori gara. Il giovane cuoco di Oristano è stato invitato direttamente da Amadeus a salire lo stesso sul prestigioso palco del teatro Ariston, visto il valore del tema di cui si è fatto portatore. La giuria della kermesse popolare ha escluso ‘Io sto con Paolo’, scritta e cantata da Palumbo insieme a Cristian Pintus. L’invito per Sanremo 2020 è arrivato personalmente dal direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus tramite una telefonata, “Mi ha chiamato e mi ha detto di prepararmi il vestito”, come raccontato da Paolo Palumbo e riportato sul noto portale Ansa.it Sardegna:

“Amadeus vorrebbe che io portassi il mio messaggio sul palco più importante d’Italia direttamente in prima serata, tra i Big”.

Sanremo 2020: le prime parole di Paolo Palumbo malato di Sla dopo l’invito di Amadeus

Il giovane sardo Paolo Palumbo, malato di Sla, ha rilasciato una lunga dichiarazione carica di entusiasmo e felicità a Fanpage dopo aver ricevuto l’invito per Sanremo 2020 da Amadeus. Il ragazzo non ha nascosto di essere molto emozionato per questo gesto fatto nei suoi confronti dal conduttore de I Soliti Ignoti – Il Ritorno e l’idea di esporsi per lanciare un messaggio importante su un palcoscenico come quello dell’Ariston non lo spaventa per niente:

“Tutt’altro, ho una adrenalina che mi lascia senza parole, così grande da farmi pensare di essere ad un passo dalla guarigione. Di sicuro mi sta guarendo l’animo”.

Su Amadeus, Paolo Palumbo ha confessato di avere avuto l’impressione di essere esattamente la persona che tutti noi vediamo da casa sul piccolo schermo:

“Serio, professionale, alla mano, capace di ascoltare e di farsi coinvolgere, ma non per questo non simpatico”.

Amadeus spiega perchè ha invitato Paolo Palumbo al Festival di Sanremo 2020

Il direttore artistico, nonché conduttore del prossimo Festival di Sanremo che andrà in onda sul primo canale della Tv di Stato dal 4 al 9 febbraio 2020 che dovrebbe avere come valletto Tiziano Ferro, ha deciso di invitare Paolo Palumbo per il grande ed importante messaggio che trasmette attraverso il suo brano: