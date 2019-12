Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano! Le parole di lui spiazzano

Cecilia Rodriguez e Moser verso il matrimonio. Ignazio: “Sì, ti sposo!”

Il sogno nel cassetto di Cecilia Rodriguez è sempre stato quello di convolare a nozze con il suo Ignazio Moser. La sorella di Belen non ha mai fatto mistero di voler indossare il più presto possibile l’abito bianco, ma Ignazio non ha fretta. Un amore davvero travolgente il loro che arriverà presto all’altare dopo due anni di fidanzamento. Come fa sapere il nuovo numero di Novella 2000, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. Come fa sapere il direttore della rivista Roberto Alessi, in occasione della festa per i trent’anni di una prestigiosa boutique di abiti da cerimonia di Milano, Ignazio Moser si è rivolto alla fidanzata Cecilia Rodriguez con una dichiarazione che ha spiazzati tutti: “Sì, ti sposo. Ti voglio sposare”. Cosa avrà risposto l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ed ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip?

Ignazio Moser sul matrimonio con Cecilia Rodriguez: “L’idea delle nozze è più che forte”

Dopo essersi innamorati all’interno della Casa più spiata d’Italia, ovvero il Grande Fratello Vip 2 condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, quando lei era ancora impegnata sentimentalmente con l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte poi tradito e lasciato in diretta nazionale, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. Superato l’imbarazzo generato dalle parole dell’ex ciclista durante un evento di abiti da cerimonia piuttosto importanti e prestigiosi, l’argentina ha replicato con ironia sostenendo: “Ma se non mi vuoi sposare”. Secondo il settimanale Novella 2000, Ignazio Moser avrebbe ribattuto: “Guarda che sei sempre stata tu quella che non mi voleva sposare!” Insomma, il matrimonio è una certezza, ma c’è ancora tempo. “L’idea delle nozze è più che forte”, ha rassicurato il cognato di Belen e Stefano De Martino, ma nessuno dei due sembra avere fratta, visto che non hanno ancora trent’anni. Le nozze di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez potrebbero essere celebrate in Trentino, località Val di Cembra, zona molto cara a Ignazio e alla sua famiglia.

Cecilia Rodriguez sceglie l’abito da sposa prima delle nozze con Ignazio Moser

La nota rivista di gossip Novella 2000, diretta da Roberta Alessi, ha svelato che Cecilia Rodriguez ha qualche idea sull’abito da sposa che indosserà in un futuro non troppo lontano durante il matrimonio con Ignazio Moser. Passeggiando tra i corridoi di un negozio di abiti da sposa, Cecilia Rodriguez avrebbe intravisto un modello molto semplice, senza spalline e fasciato in vita per risaltare l’addome e il décolleté. Sarà questo l’abito della sorella di Belen? Di recente Moser ha ricordato la nascita della loro storia al GF Vip, dichiarando a Cecilia: “Sei stata una scelta difficile“.