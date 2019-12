Federica Panicucci sfiderà Amadeus in prima serata? Cosa farà su Canale 5

Federica Panicucci sfiderà ancora Amadeus il 31 dicembre con Capodanno in Musica? L’indiscrezione

Non c’è Capodanno senza gli ormai tradizionali ‘veglioni’ televisivi che da anni vanno in onda sia su Rai1 che su Canale5. Sulla prima rete è sempre Amadeus a fare gli onori di casa, con L’anno che verrà, mentre su Canale5 da qualche anno è Federica Panicucci la regina dell’ultimo dell’anno, con Capodanno in Musica. E a meno di un mese dalla notte di San Silvestro, come apprendiamo dalla pagina wikipedia di Capodanno in Musica 2019, Federica Panicucci pare sia stata confermata alla conduzione dello show che, come nella passata stagione, andrà in onda da Piazza della Prefettura a Bari (due anni fa è stato trasmesso, invece, dall’Unipol Arena di Bologna, dalla quale sabato prossimo andrà in onda la finale dello Zecchino d’oro con Antonella Clerici e Carlo Conti). In attesa della conferma ufficiale della conduzione di Federica Panicucci di Capodanno in Musica, aspettiamo anche anticipazioni sugli ospiti che animeranno l’ultima sera dell’anno sulla rete ammiraglia Mediaset.

Capodanno in Musica, Federica Panicucci verso la riconferma? Le prime anticipazioni sulla serata

Sempre come apprendiamo dalla pagina wikipedia di Capodanno in Musica 2019/2020, Federica Panicucci anche quest’anno la sera del 31 dicembre sarà in onda non solo su Canale5, ma anche su Radio 105, R101, Radio Subasio, Radionorba e Radio Montecarlo, nella grande serata che, come suddetto, sfiderà L’anno che verrà, condotto da Amadeus per il quinto anno consecutivo in diretta dalla Basilicata (esattamente da Potenza).

Nel periodo delle feste, lo ricordiamo, Federica Panicucci con Mattino 5, come ogni stagione, si fermerà: assieme al collega Francesco Vecchi torneranno poi in onda, come da tradizione, a partire da gennaio (molto probabilmente da martedì 7).

Federica Panicucci torna in prima serata il 31 dicembre: gli ascolti di Capodanno in Musica

Con la conduzione di Federica Panicucci (che nei giorni scorsi ha fatto un avvertimento ad una sua ospite in diretta a Mattino Cinque) Capodanno in Musica nelle ultime due edizioni ha avuto un notevole incremento degli ascolti, rispetto alla prima edizione presentata, anni fa, da Alvin e Serena Autieri. La conduttrice di Mattino 5 è infatti riuscita a portare a casa una media di 2 milioni e mezzo di telespettatori negli ultimi due anni, rispetto ai colleghi che invece, qualche stagione fa, non sono arrivati neppure a 2 milioni di spettatori.