Michelle Hunziker svela una novità sulla giuria di All Together Now

Michelle Hunziker su All Together Now annuncia: “A Santo Stefano i giudici si vestiranno da Babbo Natale”

Domani sera andrà in onda la prima puntata della seconda edizione di All Together Now. E per annunciare le novità della trasmissione Michelle Hunziker ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. In questa occasione la donna ha rivelato che il suo show sarà composto da ben 5 puntate e andrà in onda anche il giorno di Santo Stefano. E proprio per questa puntata natalizia Michelle Hunziker ha svelato un’interessante novità sulla giuria di All Together Now 2: “I giudici, per l’occasione, saranno vestiti da Babbo Natale o da renne e ci sarà tanta musica natalizia come il brano che canteremo io e J-AX: ‘Baby it’s cold outside’…” Successivamente la presentatrice di origini svizzere ha anche fatto una battuta proprio su quest’ultimo, asserendo: “Vedrete che voce ha: Sembra Frank Sinatra…” Il popolare rapper stupirà il pubblico a casa sfoggiando una voce invidiabile? Chissà, ciò che pare certo è che questa puntata, viste le premesse, sarà imperdibile.

Anticipazioni All Together Now, Michelle Hunziker e J-Ax: i nomi dei giudici speciali

Nelle cinque puntate di All Together Now ci saranno alcuni giudici speciali chiamati a dare la propria opinione sui concorrenti di quella determinata puntata a cui prenderanno parte. E tra questi, come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni, ci saranno Cristiano Malgioglio, Benji e Fede e Anna Tatangelo, i quali affiancheranno i giudici fissi come Iva Zanicchi, la quale farà un duetto con J-Ax. Una news che ovviamente ha già fatto impazzire i fan, i quali hanno già annunciato sui social di non stare più nella pelle di vederli in un ruolo così diverso. Oltre loro da Michelle Hunziker, come svelato da TvBlog.it qualche giorno fa, ci sarà anche Maria De Filippi?

Michelle Hunziker fa un annuncio: “Io e J-Ax abbiamo inciso una nuova canzone per All Together Now”

Michelle Hunziker, sempre a Tv Sorrisi e Canzoni, ha anche annunciato che con J-Ax hanno inciso una nuova canzone per la nuova edizione di All Together Now:

“Inciteremo la gente a muovere le ‘ciapèt’. Parla del fatto che il mondo sta andando a catafascio e se non facciamo qualcosa sarà davvero un problema…Ha un testo provocatorio, ma anche autoironico…”

Michelle Hunziker e J-Ax canteranno questa canzone domani sera?