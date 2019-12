Pezzi Unici, Giorgio Panariello. “Rischi per gli ascolti”, parla Coruzzi

Pezzi Unici, Platinette sulla fiction con Giorgio Panariello: “Tendenza non priva di rischi…”

Nella rubrica ‘La Tv che vedo’ su DiPiù, Mauro Coruzzi Platinette ha commentato Pezzi Unici, la serie tv che continua a sbaragliare la concorrenza e stravincere gli ascolti tv con la storia di Vanni Bandinelli e della sua disperata ricerca della verità sulla misteriosa morte del figlio Lorenzo. Secondo l’opinionista, c’è una nuova e diffusa tendenza in tv, non priva di rischi dal punto di vista della riuscita sul fronte del successo e degli ascolti, ovvero quella di inserire nelle fiction di prima serata grandi attori, come sta accadendo per Pezzi Unici. Nella serie, infatti, ci sono Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. La vicenda narrata si sviluppa attorno ad alcuni ragazzi in una comunità di recupero, in cui imparano un mestiere, nel caso specifico l’arte del legno, per tornare a una vita normale, ma sembrano nascondere la morte del figlio di Vanni.

Pezzi Unici: Platinette commenta la fiction con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello

Dopo essere partito con il 20% di share, gli ascolti di Pezzi Unici della scorsa settimana continua su quest’onda sfiorando quota superando i 4milioni e mezzo di telespettatori. Sul noto settimanale DiPiù, Mauro Coruzzi Platinette ha fatto un’analisi dettagliata sulla fiction di Rai1. Per il giudice della prima edizione di Amici Celebrities di Maria De Filippi, Sergio Castellitto in Pezzi Unici usa una recitazione fatta di sfumature, quasi sussurrata anche nei momenti in cui la tensione è alla stelle. Inoltre, l’attore sa gestire con perizia la recitazione: “Il telespettatore non lo sorprende mai a gigioneggiare”. Su Giorgio Panariello, invece, Mauro Coruzzi ha dichiarato che in Pezzi Unici è attore a tempo pieno, senza personaggi comici da sostenere, e questo lo differenzia molto dall’interpretazione messa in atto da Sergio Castellitto. Quest’ultimo che interpreta Vanni, secondo le anticipazioni della prossima puntata, sarà accusato della morte del figlio.

Giorgio Panariello non è adatto per Pezzi Unici? La critica di Mauro Coruzzi Platinette

Come è noto, nella serie tv Pezzi Unici Giorgio Panariello interpreta Mauro Corsi, un fabbro fiorentino, che ha il compito di motivare Vanni Bandinelli a non lasciarsi andare allo sconforto dopo la morte del figlio Lorenzo. Su DiPiù, Mauro Coruzzi Platinette ha lasciato intendere che Giorgio Panariello non sembra molto adatto a questo ruolo nella fiction, sostenendo che la Firenze di Pezzi Unici non è una città da cartolina e il fatto che il film sia ambientato in Toscana, gli garantisce una parlata consona e fluente, ma è molto distante dalla bravura di Sergio Castellitto.