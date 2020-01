A ruota libera: Francesca Fialdini sfida la d’Urso con… l’Unicorno!

Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 26 gennaio: Francesca Fialdini invita l’ex Unicorno de Il cantante mascherato

Nuova puntata di Da noi a ruota libera domenica 26 gennaio con Francesca Fialdini su Rai1, a partire dalle 17.35, subito dopo la fine della diretta di Domenica In con Mara Venier. Come sempre, Francesca Fialdini nel salotto di Da noi… a ruota libera, racconterà storie di personaggi famosi ma anche di persone comuni, sfidando a colpi di share e telespettatori l’agguerrito competitor, ossia Domenica Live condotta da Barbara d’Urso, contro la quale la settimana scorsa, pur non vincendo, ha ottenuto ascolti molto positivi. Ma chi sono gli ospiti di Francesca Fialdini della puntata di Da noi a ruota libera di domani? Come apprendiamo dal web, domani pomeriggio l’ex padrona di casa de La vita in diretta avrà con sé nello studio Rai di Torino colei che ultimamente ha appassionato il pubblico del venerdì sera di Rai1 con la coloratissima maschera dell’Unicorno: Orietta Berti!

Francesca Fialdini, anticipazioni Da noi… a ruota libera: gli altri ospiti della puntata del 26 gennaio

Orietta Berti a Da noi a ruota libera non sarà l’unica protagonista della puntata di domani, domenica 26 gennaio. Francesca Fialdini (che, come suddetto, con l’appuntamento precedente ha registrato ascolti molto alti) intervisterà anche un’ex concorrente di un altro show di grande successo di Rai1, ossia Tale e Quale Show: trattasi di Flora Canto, compagna di Enrico Brignano.

Da noi a ruota libera, anticipazioni domani (domenica 26 gennaio): ultimi ospiti di Francesca Fialdini

Infine, nella prossima puntata di Da noi… a ruota libera, Francesca Fialdini, oltre alle due donne del mondo dello spettacolo appena menzionate, avrà persone comuni, come sempre. Si racconterà infatti la cosiddetta ostetrica ‘dei record’, che ha fatto venire al mondo più di 3 mila bambini, che ormai considera come dei veri e propri membri di quella che è per lei una grande famiglia ‘cosmica’.