C’è posta per te, ospiti sabato 1 febbraio: Maria De Filippi si ferma

C’è posta per te: Ciro Immobile e Jessica Melena ospiti di Maria De Filippi

Ultimo sabato caratterizzato da C’è posta per te in onda prima dell’avvento della settimana sanremse con il Festival della Canzone Italiana condotto dal grande Amadeus. Maria De Filippi, come ogni anno, farà piccola paura onde evitare che il suo programma si vada a scontrare con la manifestazione canora. Gli ospiti di C’è posta per te di sabato 1 febbraio sono (stando a FanPage) Ciro Immobile e Jessica Melena, chiamati come regalo da fare a un loro fan. Attualmente attaccante della Lazio, Ciro Immobile ha mobilitato in diverse squadre tra Juventus, Genoa e Torino.

Maria De Filippi si ferma: C’è posta per te non va in onda sabato 8 febbraio

Gli ospiti della prossima puntata di C’è posta per te, dopo aver allietato il pubblico con la presenza di Antonio Banderas, Johnny Depp, Can Yaman e Mara Venier, saranno Ciro Immobile e Jessica Melena. La coppia vive un amore solido e scevro da qualsivoglia crisi duratura e/o passeggera. Saranno loro il regalo speciale al fan che sarà chiamato nello studio di Maria De Filippi con una lettera speciale. Maria De Filippi andrà in pausa con C’è posta per te sabato 8 febbraio per via della finale del Festival di Sanremo 2020 targato Amadeus. Tornerà regolarmente in onda con una nuova puntata sabato 15 febbraio alle 21.10 sempre su Canale 5.

Ascolti C’è posta per te: Maria De Filippi leader del sabato sera

Continua a essere leader del sabato sera, Maria De Filippi e il suo C’è posta per te dopo vent’anni. Un format imbattibile e invidiato dai principali competitor che hanno cercato in tutti i modi di copiare (fallendo miseramente). Nell’ultima puntata Maria De Filippi ha lasciato lo studio durante una storia travagliata e chissà che non sia anche grazie a episodi del genere se gli ascolti tv di C’è posta per te sono così alti (oltre cinque milioni di telespettatori e più del 30% di share).