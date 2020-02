Costantino, Pechino Express: “Pentito di non aver fatto scelte più serie”

Costantino Della Gheradesca, Pechino Express: “Forse mi pento per non aver fatto scelte più serie”

Costantino Della Gherardesca da sei edizioni è al timone di Pechino Express, che quest’anno ha come sottotitolo Le stagioni dell’Oriente. Il conduttore ha una carriera televisiva ventennale alle spalle, ed in un’intervista a TeleSette alla domanda se si sentisse arrivato ha risposto:

“Da ragazzino non ci pensavo proprio, è venuto tutto da se e forse oggi mi pento un po’ di non aver fatto scelte più serie e remunerative”

Insomma tornando indietro il conduttore farebbe scelte lavorative diverse e di questo si è pentito, ma non di condurre Pechino Express. Sempre nell’intervista infatti sul reality di Rai 2 ha speso bellissime parole.

Pechino Express, Costantino Della Gheradesca sul reality di Rai2: “È un programma d’informazione”

Pechino Express-Le stagioni dell’ Oriente, va in onda questa sera alle 21:20 circa su Rai2. Si tratta di un reality in cui delle coppie percorrono delle tappe e varie prove per raggiungere la meta. Costantino della Gheradesca, che è il conduttore, al settimanale TeleSette ha rivelato:

“È un programma che anche se fatto con leggerezza, è una sorta di regalo per il pubblico che può conoscere certe realtà sociali nel mondo”

Aggiungendo in seguito: “In pratica fa quello che dovrebbero fare i programmi di informazione“.



Sulla puntata che andrà in onda questa sera, inoltre, Costantino Della Gheradesca ha fornito un’anticipazione a Vieni da me, dicendo che ci sarà una lite furiosa tra due coppie.

Pechino Express, Costantino Della Gherardesca rivela: “In tv amo sperimentare”

Nell’intervista infine Costantino Della Gherardesca ha dichiarato di aver fatto molti salti nel vuoto nella sua carriera, come per esempio accettare di partecipare e poi condurre Pechino Express, ed ha ammesso che in tv ci vuole coraggio sia per buttarsi in nuove esperienze che per mettersi ridicoli. Sui suoi programmi in generale invece ha rivelato: “Non faccio provocazioni fini a se stesse, amo sperimentare“