Gossip Uomini e Donne, Giulia e Daniele: “Pronti per il grande passo!”

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon sono rimasti con i piedi per terra: non si sono messi a fare gli influencers o a sponsorizzare marche di dubbio gusto sui social. Lei continua a lavorare al ristorante mentre lui lavora la mattina e la sera si allena. “Siamo rimasti con i piedi per terra. Abbiamo due lavori semplici e le spese sono tante”.

