Levante a Sanremo 2020: “Il mondo balla sul ritmo del mio brano”

Sanremo 2020: Levante in gara tra i Campioni con il brano “Tiki Bom Bom”

Si alzerà stasera per Levante il sipario del Festival di Sanremo 2020, dove è in gara tra i Big con la canzone “Tiki Bom Bom”. All’anagrafe Claudia Lagona, Levante è nata e cresciuta in Sicilia, muovendo i primi passi nel mondo della musica aprendo i concerti di Max Gazzè. Da lì, la scalata verso il successo: Levante negli anni è apparsa infatti a Edicola Fiore, ospite di Fiorello, ha ricevuto una nomination agli MTV Europe Music Award di Glasgow ed è arrivata in finale al Premio Luigi Tenco. Successivamente è stata la volta della sua partecipazione al Concerto del 1° maggio a Roma e dell’apertura dei concerti dei Negramaro.

Levante al Festival di Sanremo. La sera dell’annuncio ufficiale a Soliti Ignoti: “Tutto il mondo balla sul ritmo della mia canzone”

Anche il nome di Levante per Sanremo 2020 (l’artista in passato è stata esclusa due volte) è trapelato su un noto settimanale negli ultimi giorni di dicembre. E la sera del 6 gennaio 2020, durante la puntata speciale di Soliti Ignoti dedicata alla Lotteria Italia, Amadeus l’ha ospitata in studio assieme a tutti gli altri Big del Festival di Sanremo di quest’anno, per annunciare il titolo della sua canzone, ossia “Tiki Bom Bom”. “Fingo di essere sorpreso, come se non sapessi che è questo il titolo” ha ironizzato Amadeus, ridendo, mentre Levante sulla sua canzone sanremese ha spiegato: “Tutto il mondo balla sul ritmo di questa canzone, tranne i quattro personaggi di cui parlo”. Per scoprire come sarà il brano, non resta che seguire la puntata del Festival di Sanremo di stasera.