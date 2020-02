Sanremo 2020, Irene Grandi rivela: “Con Finalmente Io posso accettarmi”

Sanremo 2020, Irene Grandi parla di “Finalmente io” e rivela: “Mi guardo allo specchio e mi accetto”

Irene Grandi è una delle Big del Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. La cantante toscana porterà sull’Ariston Finalmente io, scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. A proposito della canzone che Irene Grandi presenterà a Sanremo 70, la Grandi a Tv Sorrisi e canzoni ha rivelato che…

“Con il brano di Sanremo mi sembra di rivivere tutto ciò che sono stata, ma con una nuova consapevolezza. Posso guardarmi allo specchio e dirmi “Cavoli, sono fatta così”. E accettarmi.”

Insomma, Irene Grandi a Sanremo 2020 porta una canzone “autobiografica”, ma scritta dall’amico di sempre Vasco. E a proposito di Vasco Rossi…

Irene Grandi parla del brano “Finalmente io” scritto da Vasco Rossi che porta in gara a Sanremo 2020

La canzone Finalmente io (di cui abbiamo letto testo e recensione, ndr) che Irene Grandi porta a Sanremo 2020 è stata scritta – come abbiamo detto sopra – da Vasco Rossi. A tal proposito, la cantante ha rivelato che…

“Vasco vede in me un’interprete della sua poetica, tempo fa disse: “Se fossi una donna, sarei Irene Grandi”.”

Insomma, una bell’attestato di stima da parte di Vasco nei confronti di Irene Grandi, che torna dopo un po’ di anni al Festival di Sanremo.

Sanremo 70, Irene Grandi parla della musica e ammette: “Ho tanta voglia di rock!”

Non solo Festival di Sanremo 2020 per Irene Grandi con il brano Finalmente io. La cantante, come ha rivelato a Tv Sorrisi e canzoni tornerà ad esibirsi nei club con un tour che parte il 5 marzo. A tal proposito la cantante toscana ha ammesso: “Esibirmi dal vivo è un’esigenza costante, stavolta sarò a pochi centimetri dal pubblico. E non vedo l’ora: ho tanta voglia di rock!”. Insomma, Irene Grandi è tornata per restare. Vincerà lei il Festival di Sanremo 2020? Staremo a vedere…