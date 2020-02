Un posto al sole, parla Luca Capuano: “Sono stati anni difficili”

Scritto da Isabella Adduci , il 12 Febbraio, 2020 , in Soap

Luca Capuano di Un posto al sole parla della moglie: “Abbiamo superato una prova durissima”

Le storie d’amore dei protagonisti di Un posto al sole appassionano i telespettatori di Rai3. La tormentata relazione tra Aldo, interpretato da Luca Capuano, e Beatrice, cui presta il volto Marina Crialesi, dà vita a una serie di colpi di scena. Luca Capuano, diventato famoso con Centovetrine e Le tre rose di Eva, intervistato dal settimanale DiPiù Tv, ha confessato che sua moglie, l’attrice Carlotta Lo Greco, dopo tanti anni insieme è ancora gelosa dei baci che il marito dà sul set. Carlotta e Luca si sono conosciuti dodici anni fa sul set di Centrovetrine, si sono sposati sette anni fa e hanno due figli di 11 e sei anni. Racconta Luca Capuano:

“Io e mia moglie abbiamo superato insieme una prova durissima. Nel 2016 Carlotta ha scoperto di avere un linfoma. Da quel momento la nostra vita è stata sconvolta”.

Anticipazioni Un posto al sole: Luca Capuano parla del momento più difficile della sua vita

Luca Capuano, Aldo Leone di Un posto al sole, quando la moglie Carlotta Lo Greco scoprì di avere un tumore era sul set de Le tre Rose di Eva tra l’Umbria, il Lazio e la Toscana ma doveva anche prendersi cura dei suoi figli. Dice Luca Capuano:

“Ho scoperto soltanto in quel periodo che donna caparbia e meravigliosa ho sposato. La sua famiglia si è anche trasferita a Roma per aiutarci. Sono stati anni davvero difficili ma ora, piano piano, stiamo tornando alla normalità”.

Ora Carlotta Lo Greco sta meglio, continua a fare visite e controlli.

Un posto al sole, Luca Capuano svela: “Mi ha convinto mia moglie ad accettare il ruolo di Aldo”

Luca Capuano, nell’intervista a DiPiù Tv, ha svelato che è stata proprio la moglie a convincerlo ad accettare la parte di Aldo in Un posto al sole. L’hanno visto come un segno del destino perché Carlotta debuttò come attrice proprio nella soap partenopea. Luca Capuano sarebbe felice se gli autori di Un posto al sole (QUI le anticipazioni della prossima settimana) ripescassero il personaggio di Carlotta Lo Greco (era Elisa, la figlia di Raffaele): cosi potrebbero trasferirsi tutti a Napoli e lavorare insieme!