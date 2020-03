Alessia Marcuzzi a Le Iene: “È imbarazzante”. La replica di Savino

Le Iene, Alessia Marcuzzi rompe il silenzio in diretta: “Tutto questo è imbarazzante”

Mentre i casi di coronavirus in Italia continuano ad aumentare, (secondo l’ultimo bollettino medico del 3 marzo il numero dei contagiati è salito a 2263 e i decessi sono stati 79), molte trasmissioni televisive continuano ad andare in onda senza pubblico. Le Iene hanno preso una decisione storica per adeguarsi alle indicazioni di contenimento della diffusione del coronavirus. Anche questa settimana Alessia Marcuzzi a Le Iene, il programma condotto insieme a Nicola Savino, si è ritrovata con lo studio vuoto e senza il pubblico, e ha commentato dicendo: “Tutto questo è imbarazzante”. La decisione è stata presa la settimana scorsa, dal momento che il Presidente della regione Lombardia Giuseppe Sala, di gran lunga colpita dal coronavirus, ha chiesto di prendere tutte le misure per fermarne la diffusione e Mediaset si è adeguata a questa ordinanza per il senso di responsabilità verso tutti.

Alessia Marcuzzi imbarazzata a Le Iene. Nicola Savino: “Lo fa come quando…”

Dopo aver definito imbarazzante lo studio vuoto de Le Iene, Alessia Marcuzzi ha ricevuto una replica da Nicola Savino. Il bravissimo conduttore ha cercato di sdrammatizzare la brutta situazione in cui ci troviamo e ha fatto una battuta ad Alessia Marcuzzi, dicendo: “Si imbarazza come quando le chiedono quanti fidanzati ha avuto!” La conduttrice, che sarà alla guida di Temptation Island Vip, ha replicato: “Sei stato un po’ cattivo”. Naturalmente si è trattata di una boutade nei confronti della collega Alessia Marcuzzi e un modo per strappare un sorriso per pochi secondi in questo periodo di grande emergenza sanitaria.

Le Iene, Alessia Marcuzzi fa un annuncio: “Scherzo cattivissimo ad un’amica”

La puntata de Le Iene di martedì 3 marzo è stata aperta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La conduttrice ha fatto un annuncio, invitando il pubblico di Italia 1 a seguire la puntata per uno scherzo a Elena Santarelli. Alessia Marcuzzi ha detto:

“Rimanete sintonizzati perchè tra poco vedremo uno scherzo cattivissimo ad una mia amica”.

Poco dopo la showgirl e volto di Italia Sì di Marco Liorni ha fatto il suo ingresso in studio.