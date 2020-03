Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, sospeso Le Iene Show: il comunicato

Le Iene sospeso per coronavirus: Alessia Marcuzzi e Nicola Savino non vanno in onda

Come si apprende dalla nota diffusa dall’AdnKronos, l’agenzia di stampa multicanale di informazione e comunicazione italiana, il programma Le Iene non andrà più onda. Ci sarebbe un presunto caso di coronavirus nella redazione de Le Iene della trasmissione di Davide Parenti su Italia1 trasmesso nelle prime serate del martedì e il giovedì. Per il momento non sarebbero ulteriori informazioni a riguardo, ma l’agenzia stampa ha riferito che Le Iene Show sarà interrotto per due settimane circa. Alessia Marcuzzi e Nicola Savino non andranno in onda e a breve sarà diffuso un comunicato con i dettagli del caso. Nelle ultime due settimane, i conduttori Nicola Savino e Alessia Marcuzzi hanno condotto Le Iene senza pubblico in studio, rispettando in toto il decreto emanato dalla Regione Lombardia, per reagire in maniera attiva alla diffusione del contagio del coronavirus.

È stata la prima trasmissione della televisione italiana ad adeguarsi alle normative e ad adottate le misure precauzionali per contrastare l’arrivo del coronavirus in Italia e, invece, Le Iene Show è stato sospeso. Secondo l’AdnKronos ci sarebbe un caso sospetto di coronavirus nella redazione del programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Ampio spazio è stato dedicato nel corso degli appuntamenti con le Iene Show al coronavirus con numerosi servizi che hanno affrontato questo periodo così delicato, dove è necessario porre la massima attenzione per evitare allarmismi e tensioni. In una situazione di emergenza e delicata che stiamo vivendo, il programma di Davide Parenti condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, è sempre andato in onda con la presenza del pubblico in studio, ma con la scoperta dei casi scoppiati in Lombardia, agli spettatori è stato negato l’ingresso e la Marcuzzi ha rotto il silenzio: “Tutto questo è imbarazzante“.

A causa di un caso di coronavirus nella redazione, Le Iene Show è stato cancellato. Mediaset ha diffuso il comunicato, sostenendo che nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, l’azienda ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria: