Amici di Maria De Filippi, serale a rischio? La decisione di Mediaset

Anticipazioni Serale di Amici 19 Maria De Filippi, a rischio la diretta di venerdì: anticipata la puntata?

La seconda puntata del Serale di Amici potrebbe non andare in onda venerdì 6 marzo. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo potrebbe avere delle ripercussioni anche sul talent show di Maria De Filippi. Il coronavirus si sta estendendo a tutto il Paese e non riguarda più soltanto le regioni del Lord, in primis Lombardia e Veneto. Anche i programmi televisivi in onda dagli studi di Roma sono chiamati a fare i conti con l’emergenza sanitaria, esattamente come stanno già facendo in queste settimane le trasmissioni in onda da Milano che si ritrovano senza pubblico in studio. Proprio per evitare che la seconda puntata del Serale di Amici 19 vada in onda senza pubblico, Mediaset avrebbe deciso di anticipare l’appuntamento a domani sera, giovedì 5 marzo. Cosa succederà? Quale sarà la decisione presa dall’azienda in accordo con Maria De Filippi?

Serale di Amici: Maria De Filippi anticipa la seconda puntata giovedì per il coronavirus?

Non sappiamo attualmente cosa accadrà alla seconda puntata del Serale di Amici. Quando va in onda? La decisione sarà presa nella giornata di domani, giovedì 6 marzo. Per non rinunciare al pubblico urlante Maria De Filippi e Mediaset stanno discutendo in queste ore di anticipare a domani sera la puntata e non andare in onda venerdì. Però c’è un problema, ovvero se il decreto venisse firmato e diventasse operativo prima della diretta del Serale di Amici di giovedì 6 marzo, l’anticipo servirebbe a ben poco e, quindi, Maria De Filippi potrebbe decidere di trasmettere la seconda puntata della fase finale del suo talent show venerdì.

Amici 19 Serale: Maria De Filippi va in onda giovedì e sfida Don Matteo?

Domattina verranno sciolti i nodi se anticipare la seconda puntata del Serale di Amici, ricca di ospiti, o meno. Tutto dipenderà se Mediaset e Maria De Filippi riusciranno ad avere il pubblico in studio prima che il decreto che vieti la presenza del pubblico in qualunque studio televisivo diventi effettivo. Maria De Filippi sfida Don Matteo? Con la messa in onda al giovedì, la conduttrice potrebbe fare i conti con la fortissima serie tv campione di ascolti, che andrà in onda regolarmente visto il rinvio della semifinale di Coppia Italia Napoli-Inter.