Anticipazioni Un posto al sole 30 marzo-3 aprile: trame nuove puntate

Un posto al sole andrà in onda con puntate inedite fino al 10 aprile. Le riprese della soap opera più longeva della televisione italiana sono state sospese per l’emergenza Coronavirus. Quando riaprirà il set di Un posto al sole? Al momento regna l’incertezza. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana annunciano un susseguirsi di colpi di scena. Viola ha scoperto il segreto di Eugenio. Il magistrato prende una decisione difficile. Roberto Ferri fa salire alle stelle la tensione tra Filippo e Serena che sono in fase di separazione. Un’intuizione di Marina potrebbe rivelarsi determinante per il processo. Niko e Susanna prendono in considerazione la proposta di Eugenio. Nelle prossime puntate di Un posto al sole un’amica di vecchia data di Marina la metterà in grande difficoltà. Roberto accorre in suo aiuto. Niko e Susanna cercano di convincere Avella a collaborare con la giustizia.

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 30 marzo al 3 aprile svelano che Viola ed Eugenio si allontaneranno. La donna, messa a dura prova da questa situazione, teme per l’incolumità di Eugenio ma è anche preoccupata per i rischi che potrebbero correre lei e la bambina. Il boss Tregara, intanto, non demorde e mette in atto nuovi piani. Nelle nuove puntate di Un posto al sole Leonardo lascerà Napoli per andare a lavorare in Sicilia. L’uomo chiede a Serena di partire con lui. Filippo litiga con Roberto.

Nelle puntate di Un posto al sole della settimana prossima proseguiranno i preparativi per il matrimonio di Guido e Mariella. I due devono decidere i nomi dei testimoni. L’attrice di Clara ha svelato in un’intervista che sono in arrivo grossi colpi di scena. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3 (QUI le anticipazioni dal 23 al 27 marzo).