Stefano De Martino, la promessa a Belen: “Ritorneremo a scoprire il mondo”

Stefano De Martino e Belen, la dolce promessa: “Ritorneremo a scoprire il mondo insieme”

Ballando ballando possono nascere grandi amori, come è successo tra Belen e Stefano De Martino ad Amici. L’ex ballerino professionista di Maria De Filippi e conduttore di punta del secondo canale della Tv di Stato, è innamorato pazzo della sua Belen Rodriguez. Quella della reclusione forzata a causa del coronavirus per Belen e Stefano De Martino sta diventando un’occasione per riscoprirsi, rafforzare il loro amore, godendosi a vicenda. Non mancano occasioni da condividere insieme, come quando hanno preso il sole insieme sul loro terrazzo o quando decidono di darsi all’attività fisica. E proprio sui social, Stefano De Martino ha fatto una dolce promessa a Belen Rodriguez, svelando cosa farà con lei una volta passata la quarantena e l’emergenza da coronavirus: “Ritorneremo a scoprire il mondo, insieme, io e te”.

Belen Rodriguez fa una rivelazione su Stefano De Martino: quando ha capito di amarlo

Momenti nostalgici in questi giorni per Belen e Stefano De Martino. A causa della quarantena per il coronavirus, la showgirl argentina si consola pubblicando sui social alcuni filmati dei suoi viaggi in giro per il mondo in compagnia del marito e del figlio Santiago. Non sono mancati anche post in cui Belen , che ha fatto una rivelazione su Cecilia presto mamma, ha dimostrato il suo amore immenso per Stefano De Martino (di recente ha dichiarato che Belen è molto ingenua) svelando quando ha capito di essersi innamorato di lui:

“Quella sera me la ricordo come se fosse ieri, e da quella sera tu non sei mai uscito dai miei pensieri e mai ne uscirai”.

Il video pubblicato da Belen risale ad una esibizione di Stefano De Martino ad Amici il 14 aprile 2012. In quell’occasione il ballerino accompagnò Pasquale Di Nuzzo, oggi attore di Don Matteo, sulle note di Fix You dei Coldplay.

Belen e Stefano De Martino, fan: “Vorrei una storia come la vostra”

“Vorrei una storia come la vostra”, è il desiderio scritto sotto il video postato da Belen da una fan. La conduttrice di Colorado e Tu Si Que Vales insieme al marito Stefano De Martino fanno sognare tutti. Una storia, la loro, con un amore che non si è mai spento neanche quando avevano deciso di lasciarsi e si sono rifatti una vita con altre persone. Ma l’amore vince sempre!