Uomini e Donne, Clarissa e Federico genitori: è nata Arya! Le loro parole

Clarissa Marchese e Federico Gregucci di Uomini e donne genitori. Lui: “Noi tre per sempre”

Il grande giorno è arrivato per un’ex coppia del Trono Classico di Uomini e Donne: Clarissa Marchese ha dato alla luce la piccola Arya! A dare l’annuncio sono stati proprio i due neo genitori. Federico Gregucci ha pubblicato una foto che ritrae le loro tre mani stringersi: “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre”. Federico, adesso papà, aveva tenuto aggiornati i suoi followers per tutta la giornata. Nelle ultime ore infatti Gregucci ha pubblicato diverse stories in cui diceva di essere in attesa in ospedale, aspettando che la sua Clarissa partorisse. La coppia, che da tempo vive a Miami, ha deciso di partorire proprio lì. Tantissimi sono stati gli auguri arrivati sotto ai post di una tra le coppie più seguite e più durature di Uomini e Donne.

Trono Classico, Clarissa Marchese è diventata mamma: “Benvenuta amore nostro!”

L’ex tronista Clarissa Marchese ha partorito da pochissimo. Lei e Federico Gregucci hanno dato subito la notizia sui loro profili social, pubblicando la stessa foto in cui si vede la mano della piccola Arya. Queste le parole che Clarissa ha scritto nel suo post: “Benvenuta al mondo amore nostro! Che la vita possa realizzare ogni tuo sogno”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha reso partecipi della sua gravidanza tutto il pubblico che ha continuato a seguirla anche dopo la trasmissione di Maria De Filippi. Tra tanti consigli, preoccupazioni e gioie, l’ex Miss Italia, oggi influencer ha condiviso ogni attimo fino al giorno più atteso: la nascita della piccola Arya. Proprio negli ultimi giorni, Clarissa aveva condiviso la sua paura per il Coronavirus, soprattutto per la sua famiglia che vive in Italia. Molto è stato il sostegno che la neo mamma ha mandato a tutti in questo momento di emergenza.

Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci felici per l’arrivo di Arya

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si erano conosciuti all’interno della trasmissione di Uomini e Donne, lei come tronista e lui come corteggiatore. Tra i due era nato quasi subito l’amore e alla scelta Clarissa non aveva avuto dubbi: era Federico ciò che desiderava. I due dopo un po’ sono andati a vivere a Miami per il lavoro di Federico, ma lo scorso maggio sono tornati in Italia per un po’ per affrontare un passo importante: il matrimonio. Poco dopo Clarissa ha annunciato la sua gravidanza, accompagnata da una gioia grande sua e di Federico. Dopo un baby shower curato in ogni particolare, hanno svelato il nome di quella che da oggi è la piccola che stringeranno tra le braccia: Arya!