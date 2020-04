Adriana Volpe dopo il GF Vip svela: “Mi sono sentita disorientata”

Adriana Volpe dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 4 svela: “All’uscita mi sono sentita disorientata”

Adriana Volpe ha da poco concluso un percorso meraviglioso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice ed ex modella è riuscita, grazie alla sua personalità, ad aggiudicarsi l’affetto incondizionato del pubblico. Rita Rusic aveva definito la sua esperienza nella Casa come un’occasione di rilancio professionale. Lei, in un’intervista rilasciata al periodico Mio, confessa che forse si può addirittura parlare di una rinascita, ma, costretta a uscire a causa di un lutto familiare, fuori non ha trovato quello che si aspettava:

Mi sono sentita disorientata. Avevo lasciato, mesi prima, un mondo frenetico. Ho trovato un mondo fermo, colpito, ferito. Ma anche pronto a risorgere, io ci credo.

Sa bene quello di cui parla. Il suocero, infatti, è venuto a mancare proprio per colpa delle complicazioni insorte dopo il contagio da Covid-19.

GF Vip, Adriana Volpe sull’esperienza nella casa: “Mi ha cambiata profondamente”

Soltanto ieri Adriana Volpe aveva dichiarato di voler ripartire dalla propria famiglia, adesso, nell’intervista concessa al periodico Mio, torna a parlare di quanto l’abbia cambiata l’esperienza al GF Vip 4:

Profondamente. Oggi sono più serena nel mostrarmi al pubblico per quella che sono. Il GF ha cambiato la percezione che il pubblico aveva di me. Ora posso essere semplicemente Adriana.

Dunque un’amica che ci fa compagnia in tv ormai da molti anni, ma che ora sentiamo forse più vicina che mai. Il pubblico femminile le ha attribuito sui social l’hashtag “guerriera”.

Adriana Volpe dopo il Grande Fratello confessa: “Mediaset rappresenta una nuova famiglia”

Adriana Volpe si è trovata talmente bene in Mediaset con l’esperienza del Grande Fratello Vip da non volerla più lasciare:

Ho trovato un gruppo di lavoro che rappresenta una nuova famiglia, che stimo per scelte editoriali e professionalità.

E’ pronta, dunque, a nuove esperienze professionali. Per quanto riguarda il privato, invece, ha soltanto un pensiero: la sua piccola Gisele.