Adriana Volpe, ex manager conferma: “E’ stata fidanzata con Fabio Testi”

Grande Fratello Vip: Fabio Testi e Adriana Volpe hanno avuto un flirt? Parla l’ex manager

Adriana Volpe, dal momento in cui ha messo piede nella casa del GF Vip, ha fatto molto discutere per via della sua vita privata. Difatti sulla donna sono circolate diversi rumor su suoi presunti flirt con Antonio Zequila e Fabio Testi. Ad alimentare queste voci ci ha pensato anche l’attore Zequila, il quale ha confermato di aver avuto in passato una particolare simpatia con la donna. Tutte voci però smentite seccamente da quest’ultima in tutte le salse. Ma ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena che creerà un bel parapiglia mediatico. Cos’è successo? L’ex manager Francesco Chiesa Soprani, in un’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Nuovo, ha dichiarato che Adriana Volpe e Fabio Testi avrebbero avuto un flirt negli anni ’90:

“Era il 1994…Fabio mi disse che Adriana era la sua fidanzata…Da parte mia non c’è nessuna malizia, ma soltanto il desiderio che i telespettatori sappiano che, oltre il presunto flirt con Zequila, ce ne è un altro molto più interessante…”

Adriana Volpe e Fabio Testi del GF Vip fidanzati? La rivelazione dell’ex manager

Successivamente l’ex manager Francesco Chiesa Soprani ha raccontato al settimanale Nuovo come è venuto a sapere del presunto flirt tra Fabio Testi e Adriana Volpe del Grande Fratello Vip, asserendo senza indugio alcuno quanto segue:

“Lui era arrivato a una festa di un noto locale al fianco di Adriana…Mi avvicinai e gli dissi che la presenza di lei non prevedeva alcun compenso perchè non era contemplata…Testi mi rispose che era con lui, era la sua fidanzata…”

L’uomo ha anche dato delle foto alla redazione del settimanale come prova che Adriana Volpe e Fabio Testi avrebbero avuto una storia d’amore in passato.

Adriana Volpe dopo il Grande Fratello Vip, ex manager le consiglia: “Devi dire la verità”

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto all’ex manager Francesco Chiesa Soprani che consiglio darebbe ad Adriana Volpe su tutta questa storia inerente al presunto flirt con Fabio Testi, il quale giorni fa ha dichiarato di essere rimasto sconvolto nel vedere il Mondo così cambiato per via dell’epidemia da coronavirus. E l’uomo, con estrema schiettezza, ha risposto:

“Deve dire la verità…Ad aver avuto una storia con una persona perbene come Fabio Testi non c’è nulla di male…La gente sarebbe contenta di sapere come sono andate le cose…”

Adriana Volpe del GF Vip, che ha recentemente espresso la sua opinione sulla Rai, accetterà il suo consiglio?