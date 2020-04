Anticipazioni Domenica In 19 aprile: tutti gli ospiti di Mara Venier

Domenica In, anticipazioni 19 aprile: Amadeus e Giovanna Civitillo da Mara Venier

Sarà una Domenica In spettacolare quella che andrà in onda il 19 aprile. Mara Venier ha deciso di chiamare Amadeus e Giovanna Civitillo insieme. che racconteranno come stanno trascorrendo questo periodo di isolamento forzato a causa della pandemia da coronavirus che ha colpito l’Italia e il mondo intero. Lo scorso mese Amadeus ha deciso di bloccare I Soliti Ignoti per paura del coronavirus: nella sua trasmissione, infatti, arrivano persone da ogni parte d’Italia ed erano alte le possibilità di contagio. Reduce dal Festival di Sanremo dei record, Amadeus si è ritirato a vita familiare insieme alla moglie Giovanna Civitillo, volto di Detto Fatto, e stanno trascorrendo la quarantena nella loro casa romana insieme al figlio Josè. L’ultima volta che abbiamo visto la conduttrice di Domenica In Mara Venier e Amadeus è stata in occasione di una sua ospitata al Festival di Sanremo.

Mara Venier chiama Max Giusti a Domenica In dopo Pechino Express e annuncia una novità

In collegamento a Domenica In non ci saranno soltanto Amadeus e Giovanna Civitillo, ma anche Eleonora Abbagnato in compagnia del marito Federico Balzaretti. Tra gli altri ospiti di Domenica In del 19 aprile anche Max Giusti. Fresco della sua partecipazione a Pechino Express in coppia con Marco Mazzocchi, l’attore comico annuncerà il ritorno in Rai con Boss in Incognito il prossimo autunno. Si confermano, dunque, le voci che della sua conduzione al timone del docu-reality andato in onda sul secondo canale della Tv di Stato dal 2014 al 2018 e condotto da Costantino della Gherardesca, Flavio Insinna, Nicola Savino e Gabriele Corsi. A Domenica In ci sarà spazio anche per l’informazione: Mara Venier,che ha fatto una triste confessione, si collegherà con il Prof. Francesco Le Foche per fare il punto della situazione d’emergenza sanitaria nel nostro Paese.

Domenica In anticipazioni: Elena Sofia Ricci presenta Vivi e Lascia Vivere da Mara Venier

Per il mondo della fiction Elena Sofia Ricci presenterà a Domenica In Vivi e Lascia Vivere, la fiction di Rai1 che andrà in onda a partire da domenica 19 aprile. Collegati con Domenica In anche Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi per parlare delle repliche della fiction L’allieva. Mara Venier intervisterà anche Ferzan Özpetek e Christian De Sica, il pasticcere Igino Massari (la Venier ha fatto una gaffe con Renga nella scorsa puntata) e Debora Massari.