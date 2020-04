Asia Argento contro Pechino Express, Gennaro Lillio: “Non ho mai risposto!”

Gennaro Lillio fa chiarezza sulla questione Pechino Express: “Non ho mai risposto ad Asia Argento”

Non molto tempo fa si parlava del fatto che Asia Argento avesse criticato aspramente il reality show che l’ha vista protagonista: Pechino Express 2020. La notizia non è piaciuta a Gennaro Lillio il quale, dopo averla appresa, ha risposto mediaticamente sostenendo che la donna non abbia umanità. Asia Argento ha confessato di non essere stata retribuita adeguatamente per l’avventura intrapresa e Gennaro he replicato sostenendo che chi parla male di Pechino Express lo fa perché nella vita non si è mai sudato le cose. Ecco che la cronaca rosa, da quel momento in poi, ha cominciato a parlare di litigio tra i due, scontri e botta e risposta. Notizia prontamente smentita da Gennaro Lillio il quale, pochi minuti fa, ha scritto un messaggio sul suo profilo: “Non ho mai risposto ad Asia Argento” si può chiaramente leggere.

Asia Argento criticata da Gennaro Lillio? Lui non ci sta e spiega come stanno le cose

“Leggo diversi articoli su una lite tra me e Asia Argento. Mai discusso, mai litigato con Asia. Per di più non ho mai risposto a lei riguardo alle considerazione fatte su Pechino Express. Saranno fatti suoi quello che pensa. Io posso pensare altro, ma questo non vuol dire che ci litigo o che ci ho litigato” si legge in una delle ultime Instagram stories di Gennaro Lillio. Il litigio tra il ragazzo e Asia Argento dunque non ci sarebbe mai stato. A dichiararlo è stato proprio lui dopo aver tenuto una diretta con Ema Kovac nella quale hanno rivelato dei retroscena sulla loro avvenntura.

Gennaro Lillio si sfoga sui social: “Non me lo sarei mai aspettato

Ma non è tutto, Gennaro Lillio si è detto anche molto arrabbiato. Il ragazzo ha voluto dire la sua su un tipo di giornalismo che inventerebbe notizie di sana pianta e che userebbe le sue dichiarazioni per creare titoli impressionanti. “Nell’ultimo anno ho visto una mancanza di professionalità nella stampa e da parte di chi scrive.. Cosa che non mi sarei mai aspettato” ha ultimato Gennaro il quale ha attaccato Daniele Dal Moro per il suo atteggiamento poco carino.