Barbara De Santi del Trono Over svela: “È l’inizio di una rinascita”

Uomini e Donne Over, Barbara De Santi confessa: “Questo libro segna per me l’inizio di una rinascita”

Oggi è un giorno davvero molto speciale per Barbara De Santi del Trono Over di Uomini e Donne. Il motivo? E’ uscito su una nota piattaforma commerciale sul web il suo primo libro. E oggi l’ha annunciato a tutti i suoi numerosi follower su instagram con un lungo post in cui non ha certo fatto mistero di essere assai emozionata per questo importante traguardo raggiunto. Successivamente Barbara De Santi ha anche rivelato che questo manoscritto rappresenta una sua rinascita:

“Sono fiera ed emozionata di annunciarvi l’uscita ufficiale del libro! Questo libro segna per me l’inizio di una rinascita, dopo queste dure settimane che tutti abbiamo passato…”

Ovviamente i fan sono immediatamente accorsi per fare alla dama di Uomini e Donne Over i più sinceri auguri per questa sua nuova avventura.

Barbara De Santi di Uomini e Donne emozionata per il suo libro: “Ringrazio i miei follower”

Barbara De Santi, dopo aver annunciato su instagram l’uscita del suo tanto atteso libro, ha anche voluto ringraziare sentitamente tutti i suoi numerosi follower, i quali sono sempre stati al suo fianco, anche in questa sua nuova avventura:

“Ringrazio i miei follower per essere stati per me amici, confidenti, e avermi supportato in tutto questo percorso…”

La dama di Uomini e Donne Over ha anche colto la palla al balzo per ringraziare il suo editore, che ha creduto fermamente in questo suo progetto: “Grazie per avermi fatto scoprire un mondo che non conoscevo…” Barbara De Santi, il cui cavaliere è sparito nel nulla, ha concluso questo suo post, rivelando ai suoi tanti fan che queste settimane sono state davvero molto difficili per i motivi più svariati. Ma proprio questo libro le ha dato la voglia di ridere ancora. Sarà un successo?

Anticipazioni Uomini e Donne Over: il 4 Maggio ci sarà anche Barbara De Santi?

Lunedì 4 Maggio tornerà in onda il Trono Over e Trono Classico del dating show più amato dal pubblico a casa. E in base alle anticipazioni di Uomini e Donne riportate da TvBlog.it pare che chi potrà partecipare saranno solo i residenti del Lazio. E questo vorrebbe dire che anche Barbara De Santi non potrà partecipare perchè vive in Lombardia. Tuttavia i suoi fan, sui social, hanno già dichiarato di pensare che la donna potrebbe intervenire in collegamento da Milano come è successo nell’ultima puntata in studio del programma andata in onda prima del lockdown. E come lei anche tanti altri volti storici di Uomini e Donne potrebbero prendere parte alla puntata del 4 Maggio in questo modo. Questi telespettatori avranno avuto la giusta intuizione?