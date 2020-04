Beppe Convertini, Italia Si: “C’è chi rischia la vita. Non vanifichiamo…”

Italia Sì, Beppe Convertini: “Non vanifichiamo il lavoro dei medici che rischiano la vita!”

Il conduttore di Linea Verde Beppe Convertini è intervenuto come tanti suoi colleghi a Italia Sì da Marco Liorni per lanciare un messaggio di speranza in questo momento difficile per l’Italia intera: “Voglio augurare una serena Pasqua a tutti voi. Una Pasqua insolita visto che dobbiamo assolutamente rimanere a casa. Non dobbiamo rendere invano l’immenso lavoro dei nostri medici che tutti i giorni rischiano la vita per salvare le nostre. Rimandiamo le gite fuori porta e presto torneremo a viaggiare e dobbiamo farlo nella nostra Italia alla scoperta dei tesori italiani”.

Ingrid Muccitelli a Italia Sì, il messaggio: “Il mondo sta cambiando, ma lo farà in meglio”

Un’altra conduttrice Rai, Ingrid Muccitelli, oltre a Beppe Convertini, (in onda da casa con Linea Verde), ha voluto augurare una buona Pasqua a tutti i telespettatori di Rai1 e di Italia Sì condotto da Marco Liorni: “Nonostante le circostanze in cui stiamo vivendo, anzi, soprattutto per questo voglio augurare a tutti voi una Santa Pasqua: bella e serena. La Pasqua è da sempre un momento di riflessione interiore anche su noi stessi. Quest’anno lo dobbiamo fare in un mondo che è completamente cambiato e sta cambiando ancora. Ma alla fine cambierà in meglio. Io lo spero e ne sono convinta”. Anche Elisa Isoardi con un messaggio speciale ha voluto augurare Buona Pasqua agli italiani.