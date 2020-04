Bianca Guaccero a Da noi a ruota libera confessa: “È un tasto delicato”

Scritto da Liliana Morreale , il 19 Aprile, 2020 , in Programmi Tv

Da noi a ruota libera, Bianca Guaccero a Francesca Fialdini ammette: “È un tasto delicato”

Bianca Guaccero è stata ospite della puntata di questa domenica 19 aprile di Da noi a ruota libera. La conduttrice di Detto Fatto ha da subito parlato del particolare periodo che stiamo vivendo a causa dell’emergenza per il Covid-19. Alla domanda di Francesca Fialdini su come affrontasse questa quarantena lontana dalla sua famiglia di origine che è in Puglia ha confessato:

“Per me è un tasto dolente, non vedo la mia famiglia da Natale. Mi mancano da morire, la mia preoccupazione sin da subito è andata a loro, essendo a Milano ho capito prima cosa stava succedendo ed ho giocato d’anticipo comprando delle mascherine e spedendole in Puglia”

Bianca Guaccero a Francesca Fialdini su Pronto Detto Fatto rivela: “C’è bisogno di leggerezza e spensieratezza”

Bianca Guaccero da due anni è al timone di Detto Fatto, la trasmissione però è stata una delle prime ad essere sospesa perché una delle truccatrici del programma era risultata positiva al coronavirus. Su tale sospensione la conduttrice a Francesca Fialdini ha rivelato che è stato un distacco violento e dai telespettatori, per questo ha deciso di ‘trasferire’ il programma su instagram. La Guaccero a Da noi a ruota libera quindi su Pronto Detto Fatto ha rivelato:

“Ci siamo trasformati lo facciamo per far divertire i nostri telespettatori, è stata una mia idea e la rete ci ha appoggiati in questo esperimento. In questo la leggerezza e la spensieratezza hanno un valore enorme”

Il format in realtà è molto eseguito e nell’ultima diretta Bianca Guaccero e Jonathan hanno giudicato il comportamento di Alessia Marcuzzi.

Da noi a ruota libera, Bianca Guaccero sulla figlia: “Ho inventato una sorta di gioco”

Bianca Guaccero, infine, a Da noi a ruota libera ha parlato della figlia Alice. Prima di chiudere il collegamento con Francesca Fialdini ha spiegato come la bambina sta affrontando questa situazione: “Le ho fatto credere che è tutto un gioco, come Roberto Benigni ne La vita è bella. C’è questo mostricciattolo che si combatte stando a casa e che come premio alla fine andremo a Disneyland”