Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ammette: “Non è una priorità”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, matrimonio: “Non è una priorità”

Da tre anni legati, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno trascorrendo la loro quarantena lontano da Milano in un posto tranquillo. Entrambi, come rivelato al settimanale Chi, concordano sul fatto che quando arriverà il loro primo figlio dovrà trascorrere i suoi primi anni di vita in Trentino, in campagna. A tal proposito Cecilia Rodriguez ha dichiarato:

“Mi piacerebbe che crescesse qui perchè vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui”.

In merito al matrimonio con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha ammesso che non è una priorità:

“Tanta gente si sposa per i figli, una volta ci si sposava per andare via di casa e per essere più liberi”.

L’argentina è molto felice della sua storia d’amore con Ignazio Moser e sta bene così, senza vincolo nè civile nè religioso.

Ignazio Moser su Cecilia Rodriguez, rivelazione: “Abbiamo una stabilità”

Anche Ignazio Moser non vede il matrimonio come una cosa necessaria dal momento che con la sua amata Cecilia Rodriguez, conosciuta e conquistata durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip quando lei era ancora sentimentalmente legata a Francesco Monte, convivono insieme in una casa dei loro sogni. A tal proposito l’ex ciclista ha rivelato: “Abbiamo una stabilità, nonostante lei ha 30 anni e io ne ho 27”. A Chi Cecilia Rodriguez non ha nascosto che in questi tre anni, esattamente dopo il Grande Fratello Vip, ha trovato l’amore di Ignazio Moser, ma questo ha portato anche alla perdita e allo smarrimento di persone che non l’hanno capita e non hanno compreso il suo momento. La sua vita con Moser è cambiata e stare nel suo mondo con la sua famiglia le piace. Cecilia Rodriguez (che ha svelato un retroscena sui Damellis) non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane, “adesso sono meno giovane ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo”.

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser: “Siamo sull’orlo del baratro”

Riguardo al duro periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia di coronavirus, Ignazio Moser ha dichiarato a Chi che con Cecilia Rodriguez concordano sul fatto che siamo sull’orlo del baratro perchè se fermiamo tutto siamo sette miliardi di persone schiave di un sistema che si basa sull’inquinamento e lo sfruttamento delle risorse: