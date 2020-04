Italia Si, Lorena Bianchetti lancia un messaggio: “Stavamo correndo troppo”

Spero che questa Pasqua porti per tutti una grande forza interiore, capace di renderci meno attenti all’immagine. Mi auguro che torni la luce in un mondo che fino a qualche tempo fa non aveva il tempo di essere veramente felice…

Lunga serie di messaggi per gli auguri pasquali rivolti al pubblico di Italia Si nella puntata di oggi, sabato 11 aprile 2020. Alla fine della prima parte della trasmissione, Marco Liorni ha infatti mandato in onda un videomessaggio da parte di ciascun conduttore della prima rete, tra cui Lorena Bianchetti, padrona di casa di A Sua Immagine, rubrica religiosa in onda proprio prima di Italia Si, ma anche la domenica mattina. E nel suo videomessaggio Lorena Bianchetti a Italia Si ha spiegato che prima di questa grande emergenza, il mondo forse stava correndo un po’ troppo.