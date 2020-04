Linea Verde, Beppe Convertini fa una confessione: “Momento drammatico”

Linea Verde, il conduttore Beppe Convertini confessa: “Il momento è surreale e drammatico”

Linea Verde, il programma condotto da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, a differenza di molti altri non accenna a fermarsi. Il conduttore però, in un’intervista concessa al periodico Mio, ci ha tenuto a sottolineare la delicatezza del periodo:

Il momento è surreale e drammatico. Stiamo vivendo grandi restrizioni. Ma queste misure sono fondamentali: dobbiamo tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari.

Lui però sta bene e si sente fortunato, anche se è costretto a rimanere lontano dalla propria famiglia: è a Roma, mentre i famigliari sono nella sua Puglia. Rimanere è stata una scelta difficile ma dovuta, perché non avrebbe mai potuto esporre a rischi le persone che ama. Ne sente ovviamente la mancanza, che cerca di attenuare con molte videochiamate alla madre, alle sorelle e ai nipoti. Appena tutto finirà, correrà a riabbracciare tutti.

Beppe Convertini sul lavoro a Linea Verde: “In questo periodo siamo vicini alle eccellenze italiane”

Qualche giorno fa erano arrivati per lui i complimenti di Alessandro Cecchi Paone, che aveva detto: “Beppe a Linea Verde buca lo schermo“. Beppe Convertini, però, rimane concentrato sul lavoro da portare avanti con la trasmissione:

In questo periodo dobbiamo stare vicini alle eccellenze italiane. Stiamo lavorando tutt’ora: registriamo le puntate a Roma, raccontiamo la filiera agroalimentare ai tempi del Covid-19.

Le nostre aziende agricole continuano a lavorare nonostante le restrizioni, con sacrifici e passione, permettendoci di avere sempre cibo sulla nostra tavola.

Linea Verde, Beppe Convertini lancia un appello: “L’estate? Trascorriamola in Italia”

Il conduttore di Linea Verde Beppe Convertini è molto attento, anche per via del suo lavoro, al benessere del commercio e del turismo italiani. Per questo motivo invita gli i lettori di Mio a trascorrere le prossime vacanze nel nostro bel Paese: “Aiuteremmo gli albergatori, i ristoratori, tutto il turismo italiano che, in questo momento, sta soffrendo tanto”.