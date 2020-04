Nicole Rossi, retroscena su Pechino Express: “Sono partita con l’ansia”

Scritto da Alessio Cimino , il 21 Aprile, 2020 , in Personaggi Tv

Le Collegiali di Pechino Express, Nicole Rossi confessa: “Sono partita con l’ansia”

A vincere Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente sono state Le Collegiali, Jennifer Poni e Nicole Rossi. Una vittoria la loro sicuramente inaspettata visto che la maggior parte dei telespettatori ha sempre pensato che alla fine l’avrebbe spuntata la coppia dei Wedding Planner, Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, che si è dovuta accontentare della seconda piazza. Oggi il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha raggiunto le due vincitrici Jennifer Poni e Nicole Rossi per chiedere loro un’opinione su questa incredibile avventura. Il giornalista ha anche domandato alle Collegiali di Pechino Express se questa gara le abbia aiutate a superare qualche limite. E a questo punto Nicole Rossi ha svelato un piccolo retroscena:

“Sono partita con gli attacchi di panico e l’ansia…Quando mi hanno comunicato che avrei fatto parte del cast la paura è arrivata prima della felicità…”

Timori che però sono stati subito superati: “Appena ho messo piede in Thailandia tutto è sparito dalla mia testa…E’ stato come entrare in una lavatrice…Ne sono uscita più pulita…”

Pechino Express, Jennifer Poni su Costantino Della Gherardesca: “Ha paura che gli rubiamo il trono”

Il giornalista del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha poi fatto notare alle Collegiali di Pechino Express che Costantino Della Gherardesca ha sconsigliato loro di lavorare nel mondo dello spettacolo, cogliendo la palla al balzo per domandare: “Cosa c’è nel vostro futuro?” E Jennifer Poni ha subito fatto una battutina sul popolare conduttore, asserendo:

“Ha paura che gli rubiamo il trono…Comunque spero di riuscire a far coincidere lo studio con eventuali progetti nel mondo dello spettacolo…”

E anche Nicole Rossi delle Collegiali di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente, che recentemente ha fatto una lunga chiacchierata con Bianca Guaccero su instagram, ha risposto di pensarla proprio allo stesso modo: “L’importante è mantenere un equilibrio…”

Nicole Rossi sulla vittoria di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente: “Mio padre ha urlato come un pazzo”

Successivamente il giornalista di Sorrisi ha domandato alle Collegiali qual è stata la loro reazione nel momento in cui sono venute a conoscenza di aver vinto Pechino Express di Costantino Della Gherardesca. Jennifer Poni delle Collegiali ha dichiarato di essere andata in terrazzo a urlare per la gioia, mentre Nicole Rossi ha svelato: