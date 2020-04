Pago ancora lontano da Serena Enardu. Lei: “Mood isolamento”

Pago torna in Sardegna ma non può riabbracciare Serena Enardu a causa dell’isolamento fiduciario

La coppia formata da Pago e Serena Enardu, reduce dell’esperienza al Grande Fratello Vip 4, qualche settimana fa aveva dovuto dividersi. Lui, appena ne aveva avuto la possibilità, era volato a Roma dalla ex Miriana Trevisan per riabbracciare il figlio Nicola. Adesso è finalmente riuscito a tornare in Sardegna, dove la Enardu lo stava aspettando con impazienza, me per loro la separazione non è ancora terminata. La causa è l’isolamento domiciliare fiduciario a cui il cantante deve sottoporsi per aver lasciato la regione e per esservi poi rientrato. Pochi minuti fa, attraverso il suo profilo Instagram, Serena ha condiviso un video in cui lui è steso sulle scale e tende le braccia come per abbracciarla. Il commento al post è molto sintetico ma emblematico della situazione che stanno vivendo: “Mood isolamento fiduciario”.

Pago e Serena Enardu rispettano l’isolamento fiduciario. Un fan: “Mi sembra una str*nzata”

Qualche giorno fa Serena Enardu aveva detto di Pago, vista la distanza che si è frapposta tra i due da quando lui ha lasciato la Sardegna: “penso che impazzirà“. Il video condiviso dalla ex tronista di Uomini e Donne sembra confermarlo. Infatti il cantante è steso sulle scale di casa e tende le braccia verso l’amata nel tentativo di abbracciarla. Ma non si può, devono rispettare l’isolamento fiduciario. Alcuni fan, però, trovano questa misura di contenimento un po’ eccessiva e commentano: “Con tutto il rispetto, ma mi sembra una grande str*nzata”. Altri la vedono in maniera completamente diversa.

Serena Enardu e Pago in isolamento. I fan: “Siete di esempio”

Serena Enardu e Pago mostrano di rispettare l’isolamento fiduciario a cui è sottoposto lui in un video su Instagram. Alcuni fan trovano la misura eccessiva, altri, invece, apprezzano il sacrificio, simile a quelli che stiamo compiendo tutti i giorni anche noi, e glielo fanno sapere: “Forza! Manca poco. Siete di esempio per tutti”.