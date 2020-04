Storie Italiane Lapo Elkann, l’annuncio: “Ho deciso di cambiare vita”

Lapo Elkann a Storie Italiane annuncia: “Ho deciso di cambiare vita”

Nuova puntata di Storie Italiane con Eleonora Daniele la quale ha voluto aprire con un’intervista approfondita a Lapo Elkann, nipote prediletto dell’indimenticato Gianni Agnelli, il quale ha voluto fare un annuncio importante: “Ho deciso di cambiare vita. Voglio supportare gli altri e fare quel che posso per aiutare gli altri con la mia fondazione”. In collaborazione con la Croce Rossa italiana ha donato mascherine a l’Italia e non vuole fermarsi qui visto che il prossimo passo sarà proteggere e supportare i bambini e le donne vittime di violenza costrette a stare nelle case che per loro diventano prigioni insostenibili.

Storie Italiane, Lapo Elkann ammette: “Se avrò una figlia la chiamerò Italia”

“Se avrò una figlia la chiamerò Italia” ha ammesso Lapo Elkann a Storie Italiane. Dopo essere stato ospite da Mara Venier a Domenica In, dove ha fatto un appello molto importante, Lapo da Eleonora Daniele ha detto di voler chiamare una sua futura figlia con il nome del paese che ama più di ogni altra cosa al mondo, anche se, ridendo e scherzando, ha ricordato: “Ma prima bisogna trovare la donna per fare il figlio o la figlia. Per ora è un sogno nel cassetto”.

Eleonora Daniele a Lapo Elkann a Storie Italiane: “Ti vedo molto cambiato”

Con sensibilità Eleonora Daniele ha fatto sapere a Lapo Elkann, ospite di Storie Italiane, quanto segue: “Ti vedo molto cambiato, sono molto contenta, c’è una luce diversa”. Lapo l’ha ringraziata ammettendo di aver deciso di cambiare vita e di aiutare il prossimo perché la bontà e la generosità potranno cambiare la società e rendere l’Italia “prima al mondo, dove si merita, e non in corsia d’emergenza”. Due le persone fondamentali nella sua vita: il nonno Gianni e la nonna Marella Agnelli.