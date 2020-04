Domenica In, Lapo Elkann fa un appello da Mara Venier: “Vi chiedo di…”

La rivelazione di Lapo Elkann a Domenica In: “Sono una persona privilegiata, dovevo fare di più!”

Sono stati davvero numerosi gli ospiti che hanno preso parte alla diretta di Domenica In durante questa domenica di Pasqua, tra i numerosi volti c’è stato Lapo Elkann, che, dopo aver augurato una buona Pasqua a tutti, ci ha immediatamente parlato del fatto che sta trascorrendo le sue giornate ad aiutare gli altri. Lapo, infatti, sta collaborando con la Croce Rossa Italiana nella raccolta dei fondi per sostenere le famiglie disagiate offrendo loro buoni pasto e buoni spesa. Ci ha raccontato della sua iniziativa: ha fondato l’associazione “Never Give Up” insieme ad un gruppo di suoi amici nonché personaggi noti dello spettacolo. Associazione nata per aiutare l’intera Italia, il Paese che lui ama tantissimo: “Sono una persona privilegiata e ho voluto donare mascherine a Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Piemonte, alla Lombardia poi mi son detto: questo non basta, devo fare di più!” ha confessato Lapo.

Domenica In, da Mara Venier Lapo Elkann fa un appello ai telespettatori: “Vi chiedo di donare!”

A Domenica In Lapo Elkann ha voluto quindi condividere con tutti i telespettatori la campagna fatta per dare aiuto alle famiglie bisognose in un periodo così buio. Lapo ha collaborato con alcuni suoi amici, volti di spicco dello spettacolo e dello sport. Ha spiegato che i doni possono essere anche minimi poiché: “Il problema non è quanto si dona, la questione è che la generosità è la chiave del nostro futuro“. Ha inoltre fatto un appello, ha chiesto a chiunque ne abbia la possibilità di donare. Durante il corso del collegamento, Mara Venier, che poco prima era scoppiata in lacrime, ci ha mostrato lo slogan della campagna che ritrae i volti che hanno preso parte all’iniziativa mentre in sottofondo una voce narra: “Ieri la maschera serviva per nascondersi, oggi per proteggerci, domani per dimostrare chi siamo. Aiutaci a supportare chi non si arrende mai”

Lapo Elkann rivela a Mara Venier come è riuscito a riunire i personaggi dello spettacolo

La padrona di casa Mara Venier ha poi chiesto a Lapo Elkann come sia stato possibile coinvolgere personaggi così importanti: “Sono amici, li ringrazio uno ad uno, hanno supportato l’iniziativa non appena hanno sentito che serviva ad aiutare famiglie bisognose, hanno detto immediatamente di sì“. Ha concluso “La generosità è la chiave del futuro“, ricordandoci che quello che stiamo vivendo è un vero e proprio dramma.