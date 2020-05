Ballando: Samuel Peron svela un retroscena sulle nozze con Tania Bambaci

Samuel Peron di Ballando con le Stelle e Tania Bambaci: svelato un retroscena sul matrimonio

Il maestro di Ballando con le Stelle, il talent di Milly Carlucci, Samuel Peron ha raccontato come sta trascorrendo la sua quarantena con Tania Bambaci in una intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Insieme da otto anni, in queste settimane si sono riscoperti ed è stato un’occasione per viversi ventiquattro ore su ventiquattro: “Parliamo anche di matrimonio, perchè lei con me è chiara: o la sposo o niente figli”. Una volta passata la quarantena Samuel Peron e Tania Bambaci fisseranno la data delle nozze, dopodiché faranno un figlio “perchè non vediamo l’ora”. Il ballerino e l’attrice, ex Miss Mondo Italia 2011, stanno seguendo le regole stabilite dal governo per contrastare l’emergenza sanitaria coronavirus, misure che da lunedì 4 maggio si allenteranno di colpo, anche se non si parla di un ‘liberi tutti’, ma le condizioni poste lo fanno pensare.

Ballando con le Stelle, Samuel Peron su Tania Bambaci: “Donna all’antica”

Questa convivenza forzata ha portato Samuel Peron e Tania Bambaci a fare dei bilanci. Adesso i due si sentono pronti a fare il grande passo e convolare presto a nozze. Samuel Peron di Ballando con le Stelle ha confidato di essere sempre stato allergico al matrimonio, poichè ha sempre pensato che per una coppia quando si ama non abbia bisogno di contratti. Ma questa quarantena gli ha fatto cambiare idea e non vede l’ora di sposare Tania Bambaci:

“Lei è una donna all’antica, vuole diventare mia moglie prima di avere figli. E mi dispiace non avere dato importanza a questa richiesta. Mi va bene anche come vorrà organizzarlo questo matrimonio”.

Tania Bambaci fidanzata di Samuel Peron è siciliana, lui è veneto, non sanno ancora dove fare le nozze:

“Opteremo per una celebrazione in Chiesa e poi per una grande festa che sicuramente coinvolgerà la grande famiglia di Ballando con le Stelle”.

Samuel Peron svela su Samanta di Togni di Ballando con le Stelle: “Ci siamo inventati una sfida”

Tra le cose fatte in questo periodo di quarantena c’è stata una sfida che Samuel Peron e Samanta Togni, ex colleghi di Ballando con le Stelle, si sono inventati a distanza:

“Ogni weekend pubblichiamo un video in cui io ballo con la mia fidanzata e lei con il marito. Poi chiediamo ai nostri seguaci la coppia che preferiscono”.

Per il tango ha vinto Samanta Togni, lui (che ha fatto una confessione su Ballando) e Tania Bambaci hanno vinto per la salsa.