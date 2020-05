Barbara D’Urso, giornalista svela un retroscena: “Dovrebbero coprirla…”

Barbara D’Urso, Roberto Alessi svela su di lei: “Dovrebbero coprirla d’oro”

Ancora un paio di settimane e Barbara D’Urso andrà in vacanza. La conduttrice tornerà stasera con Live Non è la D’Urso e tra i servizi di oggi ci sarà quello dedicato a una panoramica della situazione attuale di Fase 2 tra movida e assembramenti, per non parlare delle regole non rispettate. Nella sua rubrica su Novella 2000 il direttore Roberto Alessi ha parlato della conduttrice Barbara D’Urso, svelando che “dovrebbero coprirla d’oro se fosse pagata a ore perchè ha lavorato come una pazza e ha vinto nonostante il virus e l’assenza di pubblico”. Barbara D’Urso non si è fermata durante l’emergenza coronavirus ma, insieme alla sua squadra e su decisione dell’azienda Mediaset, ha rivoluzionato i suoi programmi puntando sull’informazione e ha sempre fornito, al suo pubblico che la ama e la sostiene da sempre, informazioni chiare e precise facendo il punto della situazione.

Barbara D’Urso chiude Live Non è la D’Urso: Roberto Alessi svela dove andrà in vacanza

A differenza degli anni precedenti quest’anno Barbara D’Urso andrà in vacanza a Capalbio. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi nella sua rubrica sulla rivista ha svelato che nella cittadina situata a circa 45km dal capoluogo Grosseto, in Toscana, la conduttrice ha una casa “dove accoglie un’infinità di ospiti che le vogliono bene”. Questo se ne parlerà dopo il 21 giugno quando Barbara D’Urso, che ha fatto un annuncio importante, andrà in onda con l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso. Da lunedì 1 giugno nessun caffeuccio con la conduttrice colonna portante di Mediaset: Pomeriggio 5 ha chiuso i battenti e si è fermato per la pausa estiva in largo anticipo. Visibilmente emozionata Barbara D’Urso ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5 e ha ringraziato i suoi collaboratori per aver portato avanti il lavoro in una stagione televisiva particolarmente difficile a causa del coronavirus.

Barbara D’Urso chiama Cristiano Malgioglio a Live Non è la D’Urso: svelato cosa farà

Oltre a Loredana Lecciso a Live Non è la D’Urso ci sarà anche Cristiano Malgioglio. Il sito Libero e Il Tempo hanno svelato che il paroliere in questi mesi di quarantena si è dedicato a un libro di lettere d’amore davvero inedite. Sarà una vera bomba quella che esploderà questa sera da Barbara D’Urso.