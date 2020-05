Beautiful anticipazioni, l’attrice di Brooke: “Mi manca tantissimo”

Brooke di Beautiful: “Mi manca tantissimo il set ma non so quando ricominceremo a girare”

La prima puntata di Beautiful è andata in onda in Italia il 4 giugno del 1990. Per festeggiare quest’importante anniversario, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha intervistato una delle protagoniste della soap opera americana: Brooke Logan interpretata da Katherine Kelly Lang. La pandemia ha fermato le riprese di Beautiful. A tal proposito l’attrice di Brooke svela:

“Mi manca tantissimo il set. Anche la doccia che faccio alla fine delle riprese per togliere via il trucco di scena. Non so ancora quando ricominceremo a girare. Mi consola sapere che le puntate classiche che vanno in replica adesso da noi sono molto amate”.

Katherine Kelly Lang rivela che la sua puntata preferita di Beautiful è il primo matrimonio con Ridge. Per l’attrice la scena di Brooke che arriva a cavallo sulla spiaggia di Malibù con l’abito bianco è indimenticabile.

Anticipazioni Beautiful, Katherine Kelly Lang: “Brooke ha fatto tanti errori”

Il personaggio di Brooke Logan è uno dei più amati di Beautiful. Le è successo di tutto. Confessa Katherine Kelly Lang:

“Non solo nella vita di Brooke ma anche nella mia è successo di tutto. Sono appena diventata nonna per la seconda volta. Sono una nonna coccolona, mi piace giocare e raccontare le favole. Brooke ha fatto tanti errori ma per me è come una sorella, sono molto protettiva nei suoi confronti”.

Brooke si è sposata tante volte ma ora Katherine Kelly Lang spera che abbia soddisfazioni da qualcosa di diverso dagli uomini. Tra 10 anni la immagina a capo di una grande azienda e della sua meravigliosa famiglia.

Beautiful anticipazioni: l’attrice di Brooke parla del suo rapporto con l’Italia

Katherine Kelly Lang si sente a casa in Italia. Conosce bene Roma da quando ha partecipato a Ballando con le stelle. Il set di Beautiful si è trasferito in Italia in più occasioni: sul lago di Como, a Venezia, a Portofino, in Puglia. A Los Angeles l’attrice di Brooke ha conosciuto due italiani illustri: Vasco Rossi e Alessandro Del Piero. L’appuntamento con Beautiful è tutti i giorni su Canale5 (QUI le anticipazioni dal 25 al 30 maggio).