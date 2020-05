Bianca Guaccero si commuove a Detto Fatto e rivela: “Mi mancate”

Detto Fatto, Bianca Guaccero in collegamento con lo zio si commuove: “Mi mancate tutti”

Durante la puntata di oggi, venerdì 15 maggio 2020, la conduttrice Bianca Guaccero si è lasciata andare all’emozione durante il collegamento con un ospite veramente speciale. Nello spazio dedicato al tutorial di Filippo Nardi (il quale oggi ci ha insegnato la traduzione in italiano di alcune parole che abbiamo avuto modo di apprendere durante questo periodo di lockdown che, come lui stesso ci ha spiegato, significa blocco) è intervenuto tramite collegamento telefonico, direttamente da Bitonto, lo zio di Bianca Guaccero: zio Dino di ben 86 anni. Un bitontino doc, come la stessa conduttrice lo ha definito che, accanto alla traduzione in italiano dei termini stranieri, ci ha aggiunto quella in bitontino (dialetto parlato nel Paese di origine di Bianca Guaccero). E’ stata chiara la forte emozione che ha provato la conduttrice quando ha potuto scambiare qualche parola con lo zio che non vede da mesi, lei stessa gli ha rivelato che le mancano tutti i parenti e che non vede l’ora di poterli riabbracciare.

Bianca Guaccero ha un ospite speciale a Detto Fatto durante un tutorial e si emoziona

Bianca Guaccero durante la puntata di oggi, dopo aver dato la brutta notizia, è stata sorpresa da una persona davvero inaspettata. La conduttrice non si sarebbe mai aspettata di trovare anche lo zio di ben 86 anni partecipare ad uno dei suoi tutorial a Detto Fatto. Zio Dino ha dato il suo contributo insegnando ai telespettatori la traduzione in bitontino di alcuni termini inglesi uditi da noi italiani negli ultimi mesi: lockdown, smartworking, fake news… Alcuni dei modi di dire che ci ha suggerito sono stati davvero simpatici e ci hanno fatto sorridere un po’. Da un lato c’era, quindi, Filippo Nardi che ha tenuto il tutorial intitolato “Lezioni di inglese con Filippo Nardi”, dall’altro, invece, avevamo zio Dino che ci ha suggerito la traduzione nel suo dialetto. Una cosa che ha davvero movimentato di molto la puntata di oggi di Detto Fatto.

Detto Fatto, Filippo Nardi fa una rivelazione inaspettata a Bianca Guaccero

Dopo essersi scambiati qualche battuta, la padrona di casa di Detto Fatto Bianca Guaccero (che ieri ha rivelato di essere sola) e lo zio Dino da Bitonto, hanno dato lezioni di bitontino. Ad un certo punto, però, è uscita fuori (da tradurre) la parola fake news a proposito della quale sia lo zio Dino che Filippo Nardi hanno detto di esserne stati vittime. Quest’ultimo ha rivelato: “Ho sentito la notizia secondo la quale io e te ci sposeremo quest’estate in Puglia in un trullo” riferendosi alla conduttrice con un tono chiaramente ironico.