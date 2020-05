Bianca Guaccero, triste confessione sul suo passato: “Quanti pianti”

Bianca Guaccero lontana dalla famiglia, triste confessione sul passato: “Quanti pianti”

Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto, da buona meridionale è molto legata alla sua famiglia. Saluta molto spesso i suoi genitori durante le sue dirette di Detto Fatto ricordando quasi sempre i bei momenti trascorsi insieme. Il periodo di lockdown che abbiamo vissuto pare aver aumentato la distanza tra Bianca Guaccero e i suoi cari che, come ben sappiamo, vivono in Puglia. La conduttrice di Detto Fatto non vede la sua famiglia da parecchi mesi e non appena cesserà l’emergenza e il programma andrà in pausa estiva, come prima cosa tornerà proprio nella sua adorata Puglia, precisamente a Bitonto, dove tutti l’attendono a braccia aperte. A proposito della sua famiglia e della sua amata Puglia, Bianca Guaccero nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto che ritrae lei a pochi anni di vita con alcuni dei membri della sua famiglia, la donna ha aggiunto una didascalia all’immagine a dir poco commovente. Alcune delle parole significative sono state: “Quanti pianti se pioveva…” riferendosi alle giornate in cui si recava in campagna con i suoi cari.

Bianca Guaccero e la distanza sempre più difficile da sopportare, il racconto

Bianca Guaccero, che ieri ha avuto in collegamento a Detto Fatto lo zio Dino da Bitonto il quale l’ha fatta commuovere, ha voluto ricordare dei magici momenti trascorsi con la sua famiglia giù al sud pubblicando uno scatto proveniente dal passato in cui si intravede una piccola e ingenua bambina ignara del fatto che sarebbe diventata una delle conduttrici più in gamba. “1981… Mia madre, mio zio Ciro, zia Adriana e mio cugino. Credo si tratti di una Pasquetta. Amavo il giorno della Pasquetta e se pioveva quanti pianti… Ma noi andavamo lo stesso a cercare in campagna il nostro spazio ed eravamo capaci di restare in macchina finché non spiovesse” questa la didascalia utilizzata dalla conduttrice per esprimere tutta la nostalgia che sta provando sia per la lontananza dalla sua famiglia che per il passare del tempo.



Bianca Guaccero commuove i suoi seguaci: “Quanto mi manca…”

Bianca Guaccero (che ieri ha fatto un triste annuncio a Detto Fatto) con un tenerissimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ha chiaramente fatto capire che la mancanza diventa giorno dopo giorno più forte: “Stavamo sempre insieme, nella nostra palazzina era una via vai continuo. Dove vai? Cantiamo? Caffè da zia? Con la musica dei Pink Floyd a palla la domenica mattina che metteva zio Ciro (io sono in braccio a lui). Quanto mi manca quel via vai… Mai come oggi mi manca“.