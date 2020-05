Da noi a ruota libera, anticipazioni: ospiti Francesca Fialdini 17 maggio

Francesca Fialdini: ospiti e anticipazioni Da noi… a ruota libera, puntata di domenica 17 maggio

Nuova puntata di Da noi a ruota libera domani, domenica 17 maggio 2020, come sempre con la conduzione di Francesca Fialdini, alle 17.35 su Rai1, dopo Domenica In di Mara Venier. E a circa ventiquattro ore dalla messa in onda, scopriamo da vari siti di televisione gli ospiti di Francesca Fialdini e le anticipazioni della prossima puntata di Da noi… a ruota libera. A raccontarsi nel salotto dell’ex conduttrice de La vita in diretta domani pomeriggio sarà, tra gli altri, Elena Sofia Ricci, che in questo periodo è su Rai1 ogni giovedì sera con la fiction in prima visione Vivi e lascia vivere, dove recita accanto a Massimo Ghini.

Ospiti Da noi… a ruota libera, anticipazioni puntata di domani: chi ci sarà da Francesca Fialdini

Oltre all’attrice succitata, nella puntata di Da noi a ruota libera di domani, domenica 17 maggio, Francesca Fialdini (che ieri ha raccontato l’incontro più bello fatto in vita sua) intervisterà anche uno dei saggi di Italia Si, condotto dal collega Marco Liorni, ossia Rita Dalla Chiesa. Sempre per quanto riguarda i personaggi famosi, ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera domani sarà anche l’attore Giulio Scarpati.

Anticipazioni Da noi a ruota libera: gli ultimi ospiti di Francesca Fialdini di domani, 17 maggio

Infine, come in tutte le altre puntate di Da noi… a ruota libera, anche in quella di domani Francesca Fialdini (che di recente ha svelato cosa le piacerebbe condurre in futuro) avrà anche ospiti non provenienti dal mondo della tv, come il virologo Andrea Crisanti e la signora Tina Montinaro, ossia la moglie del caposcorta di Giovanni Falcone, da anni promotrice di un’associazione per le vittime di mafia. Ci saranno infine anche la chef stellata Viviana Varese, pronta a riaprire il suo ristorante, e l’imprenditore Erasmo Berti, che è riuscito a trovare una casa per una coppia che dormiva in auto.