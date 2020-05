Elena Sofia Ricci di Vivi e lascia vivere si sfoga: “Scenario catastrofico”

Riguardo al personaggio di Laura in Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci ha sottolineato che non rappresenta la mamma perfetta, che nella realtà non esiste.

“In questa serie tutti nascondono un segreto, a volte anche a se stessi, e dunque chi la segue non potrà non interrogarsi su di sè”.

Elena Sofia Ricci ha sottolineato che Vivi e lascia vivere non può di certo aiutare chi ha perso una persona cara, ma motivare le persone che hanno perso il lavoro, come Laura, a rimboccarsi le maniche e reagire. “Non vogliamo dare messaggi, noi vogliamo solo fare compagnia al pubblico”, ha ammesso l’attrice.

La nuova fiction di Rai1 Vivi e lascia vivere è partita in un momento complicato per il paese, alle prese con l’emergenza coronavirus. Intervistata dal settimanale Visto, Elena Sofia Ricci ha parlato proprio del momento che gli italiani stanno vivendo, sottolineando: