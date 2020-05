Francesca De Andrè sul fidanzato Giorgio Tambellini: “Abbiamo litigato”

Francesca De Andrè fa una confessione su Giorgio Tambellini: “Abbiamo litigato un paio di volte”

Da quando è scoppiata la pandemia da coronavirus e l’obbligo da parte del governo italiano di rimanere in casa, Francesca De Andrè ha trascorso la sua quarantena in Toscana dal fidanzato Giorgio Tambellini. La sua abitazione stabile è a Milano, dove peraltro lavora, ma visto il periodo di isolamento richiesto dall’alto, Francesca De Andrè ha avuto la fortuna di trascorrerlo con l’amore della sua vita in una casa in mezzo al verde, giardino e prati intorno:

“Eravamo chiusi in casa, ma quando sei nel verde ed è tuo, anche in emergenza puoi stare all’aria aperta”.

La storia d’amore tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini procede a gonfie vele, ma a Novella 2000 non ha nascosto di aver discusso in questo periodo con lui: “Abbiamo litigato un paio di volte, giusto qualche discussione come accade nella convivenza”.

Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini pronti per un figlio? “Tra dire il fare…vedremo”

Gran parte della quarantena in Toscana Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini l’hanno trascorsa da soli, eccetto per un periodo in cui hanno avuto insieme a loro il figlio dell’imprenditore. Giorgio, infatti, è padre di un bambino avuto da una precedente storia d’amore. Francesca De Andrè conosce il bambino da circa due anni e hanno un rapporto splendido, “poi è tornato a casa dalla mamma”. L’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso, che di recente ha attaccato Gennaro Lillio a Live Non è la D’Urso lanciandogli non poche frecciatine, ha dichiarato che quando si è giovani e innamorati è logico pensare ad avere un giglio: “Ma tra dire il fare…vedremo più avanti”.

Francesca De Andrè sul padre Cristiano: “Non è voglio parlare”

Continua il suo silenzio stampa Francesca De Andrè sul padre Cristiano. che qualche tempo fa aveva tentato di riavvicinarsi alla figlia invitandola a raggiungerlo in vacanza. Francesca De Andrè lo ha rifiutato accusandolo di averla cercata soltanto per avere un ritorno di immagine. L’ex fidanzata di Gennaro Lillio sembra aver messo una croce definitva sul rapporto con il padre Cristiano De Andrè e a Novella 2000 ha ammesso: “Non ne voglio parlare”.