Un passo dal cielo 6, Daniele Liotti: “Tante sorprese e nuovi ingressi”

Daniele Liotti su Un passo dal cielo 6: “Saranno otto nuove puntate piene di sorprese”

Daniele Liotti tornerà presto a vestire i panni del Capo della Forestale Francesco Neri in Un passo dal cielo 6? Si, la sesta stagione è stata confermata ma bisognerà attendere per la messa in onda delle nuove puntate. Le riprese di Un passo dal cielo 6 sarebbero dovute iniziare a maggio in Trentino Alto-Adige ma non è stato possibile a causa dell’emergenza coronavirus che ha bloccato tutto. I set di film e fiction sono tutti fermi. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in edicola oggi, Daniele Liotti ha dichiarato:

“Speriamo di poter iniziare a luglio. Gli sceneggiatori sono al lavoro e saranno otto nuove puntate piene di sorprese. Anzi, di rivoluzioni, con dei nuovi ingressi che porteranno scompiglio”.

Nella sesta stagione di Un passo dal cielo continuerà la storia d’amore tra Emma e Francesco? Quasi certa la presenza di Enrico Ianniello che vestirà di nuovo i panni del Commissario Vincenzo Nappi.

Un passo dal cielo 6, Daniele Liotti: “Mi manca il set, ho voglia di ricominciare”

Cosa succederà nella sesta stagione di Un passo dal cielo? Sicuramente non ci sarà il maestro Albert Kroess morto nell’ultima puntata di Un passo dal cielo 5. Dice Daniele Liotti: “La cosa che mi manca di più è il set. Non sono bulimico di lavoro, ma sono fermo ormai da cinque mesi e ora ho voglia di ricominciare”. Liotti ha due figli, Francesco nato nel 1998 e Beatrice, due anni e mezzo avuta dall’attuale compagna Cristina. L’attore racconta che questi giorni di isolamento forzato sono scanditi dalla piccola di casa.

Daniele Liotti sulle piattaforme Internet con il film Un figlio di nome Erasmus

In questi giorni è disponibile sulle piattaforme on demand di streaming il film “Un figlio di nome Erasmus” con Daniele Liotti, Luca e Paolo e Ricky Memphis. Quattro amici vengono chiamati a Lisbona per il funerale della donna che tutti e quattro hanno amato 20 anni prima quando facevano l’Erasmus in Portogallo. “Peccato, ci tenevo uscisse nelle sale” dice Liotti in attesa di tornare sul piccolo schermo con Un passo dal cielo 6.