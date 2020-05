Vivi e lascia vivere avrà una seconda stagione? Parla l’attore di Giovanni

Anticipazioni Vivi e lascia vivere: ci sarà la seconda stagione? Parla Giampiero De Concilio

Una carriera in ascesa quella di Giampiero De Concilio, Giovanni in Vivi e lascia vivere. L’attore napoletano ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione proprio accanto a Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti, l’attrice toscana, nella nuova fiction di Rai1, veste i panni della madre di Giovanni. Sulle pagine di Tv Mia, Giampiero De Concilio ha parlato di Vivi e lascia Vivere, del suo rapporto con Elena Sofia Ricci e dei prossimi impegni professionali. L’attore ha detto la sua su una possibile seconda stagione di Vivi e lascia vivere, che stasera andrà in onda con la quarta puntata:

“Non so ancora se gireremo una seconda serie di Vivi e lascia vivere. Tra noi attori ne parliamo perchè siamo rimasti in contatto, ci piacerebbe molto. Staremo a vedere”.

Elena Sofia Ricci Vivi e lascia vivere, Giampiero De Concilio: “Esperienza meravigliosa”

La trama di Vivi e lascia vivere potrebbe perciò restare aperta o prestarsi a una seconda stagione. Quel che è certo è che Giampiero De Concilio spera in un proseguo della serie tv di Rai1 che in queste settimane sta registrando ottimi ascolti. L’attore di Giovanni di Vivi e lascia vivere ha usato parole lusinghiere anche per Elena Sofia Ricci, colpita da una persona di recente, ammettendo:

“Recitare accanto a Elena Sofia Ricci in una fiction così popolare è un’esperienza meravigliosa”.

L’attore ha sottolineato poi che ora non vede l’ora di ripartire dopo il coronavirus.

Vivi e lascia vivere anticipazioni, l’attore di Giovanni: i nuovi impegni in tv

Terminata la pandemia da coronavirus, Giampiero De Concilio, Giovanni di Vivi e lascia vivere, sarà impegnato in una nuova serie tv. Una fiction sulla mafia dal titolo “Inchiostro contro piombo” in cui reciterà accanto a Claudio Santamaria. Intanto stasera la 4^ puntata della serie tv Vivi e lascia vivere sarà ricca di colpi di scena.