Alberto Matano, spunta una foto con Roberta Morise: “Finalmente”

Alberto Matano pubblica una foto su instagram con Roberta Morise: “Eccoci, finalmente!”

Ha deciso di concedersi un po’ di relax per le strade della capitale Alberto Matano dopo la fine dell’ennesima settimana di messa in onda de La vita in diretta, che conduce con Lorella Cuccarini, la cui edizione in corso finirà, com’è noto da tempo, venerdì 26 giugno. E proprio ieri, giorno in cui La vita in diretta, come ogni sabato, non è stata trasmessa, Alberto Matano si è mostrato infatti su instagram assieme alla collega Roberta Morise, conduttrice de I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli, con la quale condivide anche la terra d’origine: la Calabria.

Roberta Morise e Alberto Matano insieme, la foto pubblicata su instagram: “Olè!”

Nella foto visibile in alto, Alberto Matano si mostra, come suddetto, con l’amica e collega Roberta Morise, ma mantenendo, ovviamente, la distanza minima di sicurezza. All’immagine in questione il conduttore de La vita in diretta (che qualche giorno fa ha annunciato un grande ritorno in tv) ha allegato come didascalia un semplice “Olè”, aggiungendo poi gli hashtag #eccoci #night #Roma #finalmente e il tag Roberta Morise. Tantissimi i commenti e i ‘mi piace’ che la foto di Alberto Matano e Roberta Morise ha ricevuto, anche da parte di personaggi famosi, come Lorena Bianchetti.

Alberto Matano e Roberta Morise amici, colleghi… e vicini di studio! La vita in diretta e I Fatti Vostri in onda dalla stessa sede

Oltre ad essere amici e colleghi, Roberta Morise e Alberto Matano sono anche vicini di studio: I Fatti Vostri va infatti in onda dallo studio 1 della sede Rai di via Teulada a Roma, mentre La vita in diretta nella stessa sede occupa lo studio 3, che si trova proprio al piano superiore. Ricordiamo, infine, che Roberta Morise e Giancarlo Magalli con I Fatti Vostri termineranno la stagione venerdì prossimo.