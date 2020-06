Antonella Clerici, nuovo programma La casa nel bosco: “L’idea è giusta”

Si continua a parlare sia in rete che sulle varie riviste di televisione del nuovo programma di cucina che Antonella Clerici condurrà da settembre dalla sua casa in Piemonte, dove vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Si dovrebbe chiamare ‘La casa nel bosco’ la nuova trasmissione di Antonella Clerici, come scritto di recente in rete da vari portali. E proprio sul programma che condurrà al posto de La prova del cuoco Antonella Clerici ha rotto il silenzio ultimamente, con alcune dichiarazioni riprese dal settimanale NuovoTV.

