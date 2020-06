Antonella Elia: programma tutto suo dopo Temptation Island? Parla lei

Temptation Island 2020, Antonella Elia su un programma tutto suo svela: “Sono prontissima”

Antonella Elia è già da giorni in Sardegna per registrare le prime puntate di Temptation Island, il cui ritorno su Canale 5 è previsto Giovedì 2 Luglio 2020. E in base alle anticipazioni di Temptation Island circolate online pare che la soubrette abbia già litigato con il fidanzato. Comunque sia la donna, prima di partire per la Sardegna, ha rilasciato una lunga intervista al portale ilgiornaleoff. E in questa circostanza la fidanzata di Pietro Delle Piane ha parlato del suo passato televisivo e in teatro. Ad un certo punto il giornalista le ha domandato se sia pronta a condurre un programma tutto suo dopo tanti anni in cui ha fatto l’opinionista in Tv e la concorrente in diversi reality. E Antonella Elia, con estrema schiettezza, ha rivelato di essere assolutamente pronta, aggiungendo però che se non dovesse arrivare alcuna proposta in tal senso non ne farebbe un dramma:

“Sono prontissima ma, in generale, non ne faccio una malattia. Ho le mie soddisfazioni e ho avuto la fortuna di vivere il sogno che avevo da adolescente…Ciò che mi interessa davvero è lavorare in modo onesto e comunque gratificante…”

Antonella Elia confessa: “Non bisogna massacrarsi da soli”

Il giornalista del portale ilgiornaleoff ha poi domandato a Antonella Elia se sia o meno una persona autocritica. E la partecipante a Temptation Island insieme al suo fidanzato Pietro Delle Piane, con il quale pare essere già ai ferri corti, ha risposto senza indugio alcuno:

“Mettersi in discussione è il modo migliore per capire gli altri…Sono d’accordo nel fare autocritica, ma senza massacrarsi da soli…”

Antonella Elia, sempre su questo aspetto inerente all’autocritica, ha svelato: “Tutti si criticano, ma è necessario saperlo fare perché rappresenta un fattore che deve farci sentire bene con noi stessi…”

Antonella Elia e i suoi inizi in Tv: “Corrado è stato il mio pigmalione”

Antonella Elia è stata probabilmente una delle poche showgirl ad aver avuto la fortuna di lavorare con i tre più grandi conduttori della Tv italiana: Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado. E proprio su quest’ultimo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato a ilgiornaleoff:

“E’ stato il mio pigmalione, devo l’inizio della mia carriera, forse tutta, a lui…”

La donna ha poi espresso parole al miele anche per gli altri due, non nascondendo di provare una stima davvero profonda nei loro confronti.