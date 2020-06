Beautiful, l’addio di Ronn Moss: “Quell’anno ebbi un terribile incidente”

Ronn Moss sull’addio a Beautiful: “Fui coinvolto in un terribile incidente”

Beautiful, la soap opera statunitense di cui quest’anno si festeggia il trentennale in Italia, continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. Uno dei volti più amati di Beautiful è quello di Ridge Forrester interpretato dal 1987 al 2012 da Ronn Moss. L’attore, in un’intervista al settimanale Gente ha parlato della sua nuova vita e dell’addio a Beautiful:

“Ridge non mi manca per niente. Beautiful assorbiva ogni istante delle mie giornate. Quell’anno fui coinvolto con mia moglie in un terribile incidente d’auto che mi rese difficile proseguire: avevo picchiato violentemente la testa e faticavo a memorizzare i dialoghi; avevo perso la sensibilità al braccio sinistro e la forza fisica in generale”.

Per Ronn Moss quell’incidente fu il segnale che era arrivato il momento di fermarsi. Non si è mai pentito della scelta fatta, ama troppo la libertà e ora ha il tempo di dedicarsi ai suoi molteplici interessi.

Beautiful: Ronn Moss parla della sua nuova vita e dei suoi progetti

Ronn Moss, dopo aver lasciato Beautiful, non è stato di certo con le mani in mano: ha girato altri film, in Italia ha partecipato a Ballando con le stelle e tuttora suona con una band italiana che si chiama The men in black. L’ex volto di Ridge ha una grande passione per il nostro Paese: “La prima volta che venni in Italia rimasi incantato dalla vostra terra”. E proprio in Italia Ronn Moss trascorrerà le vacanze estive con la moglie Devin. A settembre, poi, girerà un film in Puglia “Viaggio a sorpresa”.

Beautiful: Ronn Moss attore, cantante e produttore di vino

Ronn Moss, diventato famoso in tutto il mondo interpretando Ridge in Beautiful, non è solo attore e cantante ma, da qualche tempo, anche produttore di vino: “quest’anno escono le prime bottiglie del mio ‘Moss Wine’, un ottimo primitivo di Manduria del 2015”. Intanto ecco cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful.