DayDreamer anticipazioni: dieci curiosità sulla soap con Can Yaman

Anticipazioni DayDreamer – Le ali del sogno, Can Yaman: un legame speciale con l’Italia

La serie tv DayDreamer ha conquistato il pubblico italiano in queste settimane, non tutti sanno però che il Bel Paese è particolarmente apprezzato in Turchia. Ecco perciò dieci curiosità sulla telenovelas che non tutti sanno. Come riportato su Tele più in DayDreamer – Le ali del sogno spesso vengono usati slang italiani e quando Leyla perde il lavoro la madre le consiglia di imparare l’italiano. Inoltre Can Yaman conosce bene la lingua nostrana, ha infatti studiato al liceo italiano di Istanbul. Intanto Can Yaman dal 26 giugno è protagonista di una nuova serie in Turchia, Bay Yanlis, Mr False in inglese. Nella soap veste i panni di un rubacuori che aiuterà la sua vicina di casa, Ozge Gurel, a conquistare l’uomo dei suoi sogni, salvo poi innamorarsi di lei.



DayDreamer – Le ali del sogno, Demet Ozdemir (Sanem): il passato da modella e ballerina

Per quanto riguarda la bella Sanem di DayDreamer (Demet Ozdemir), l’attrice ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina e fotomodella. È sua inoltre la voce della sigla in lingua originale di DayDreamer – Le ali del sogno. Nella telenovelas inoltre Sanem dovrà combattere su due fronti: evitare il matrimonio con Muzaffer e sostenere l’attività di famiglia. A proposito di Muzaffer, il suo soprannome tanto odiato, “Zebercet”, significa “topazio”.

Spoiler DayDreamer: spunta un segreto sulla mamma di Sanem (Mevkibe)

Tra le dieci curiosità su DayDreamer – Le ali del sogno spunta una sulla mamma di Sanem, Mevkibe. L’eccentrico personaggio infatti si dimostra un’abile cuoca e userà le sue doti culinarie come “arma” contro i nemici, per ottenere ciò che vuole in DayDreamer. Intanto nelle trame della prossima settimana nuovi colpi di scena tingeranno la telenovelas. Sanem e Can dovranno fronteggiare i terribili tranelli di Aylin, ma saranno sempre più vicini.