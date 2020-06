Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto. Autore tv: “Fans in subbuglio”

Federica Sciarelli addio a Chi l’ha Visto. De Andreis: “I fans sono in subbuglio”

Si parla di un addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha Visto dopo ben 16 anni al timone della storica trasmissione di Rai3. Sembra che per la conduttrice stia per aprirsi una nuova fase con l’approdo a una nuova trasmissione d’approfondimento destinata al venerdì sera. Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto ma non la terza rete dove dovrebbe condurre un talk politico in prima serata a partire dalla prossima stagione televisiva 2020/2021. Il giornalista e autore tv Giancarlo De Andreis nella sua rubrica La Tv vista da Internet su DiPiù Tv ha dichiarato che i fans di Federica Sciarelli sono in subbuglio e sono davvero tanti i telespettatori di Chi l’ha Visto? a sostenere che la giornalista romana non dovrebbe lasciare il programma, ma rimanere e magari condurre anche il nuovo programma previsto per lei al venerdì.

Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli lascia. Maurizio Costanzo: “Mi dispiacerà”

Pare che si stia chiudendo un’epoca per uno dei programmi più amati del terzo canale della tv di Stato: Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto? Lo lascerebbe per presentare una nuova trasmissione, che parlerebbe di politica e andrebbe in onda sulla stessa rete. Non si sa ancora, al momento, chi prenderebbe il suo posto come conduttrice, ma in rete si fa il nome della giornalista del Tg2 Lidia Galeazzo, che da tempo collabora con Federica Sciarelli. Nella sua rubrica Parliamone sul settimanale Chi Maurizio Costanzo ha commentato la notizia dell’eventuale addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha Visto:

“Mi dispiacerà e anche tanto se lascerà. Posso capire che dopo tanti anni una professionista come lei voglia cambiare genere, io la pregherei di trattenersi ancora un po’ davanti a quelle telecamere”.

Federica Sciarelli chiude Chi l’ha Visto il 29 luglio: le anticipazioni

Il programma di Federica Sciarelli si allunga per buona parte dell’estate: Chi l’ha Visto chiude il 29 luglio. La trasmissione era stata costretta a una temporanea sospensione dopo l’ospitata del politico Sileri, trovato positivo al coronavirus. Nulla si sa se il 29 luglio prossimo Federica Sciarelli saluterà i telespettatori di Chi l’ha Visto per sempre o meno. Si attendono la presentazione dei palinsesti Rai 2020/2021 per vedere se la giornalista (contro le polemiche sulla Botteri) vi rimarrà al timone oppure si dedicherà ad altri progetti.