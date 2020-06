La vita in diretta imprevisto. Lorella Cuccarini: “Senza anteprima oggi”

Nella puntata di ieri, Lorella Cuccarini aveva fatto una confessione a La vita in diretta . La conduttrice, invece, nella puntata di oggi ha annunciato quello che non è più un segreto per nessuno:

Se Lorella Cuccarini, nella puntata di oggi de La vita in diretta , ha annunciato ai telespettatori che non avrebbero assistito ad alcun tipo di anteprima, è stato poi Alberto Matano a spiegare loro perché. Purtroppo c’è di mezzo una tristissima notizia di cronaca:

Un inizio anomalo quello della puntata di oggi, giovedì 25 giugno, de La vita in diretta . Appena dopo la fiction Rai Il paradiso delle signore, infatti, siamo abituati ad essere introdotti, da Alberto Matano e Lorella Cuccarini , ai temi di giornata che poi vedremo approfonditi nel corso della trasmissione. Quest’oggi, invece, non è andata così. I conduttori hanno sì fatto, al solito orario, la loro apparizione sugli schermi di Rai Uno , ma senza essere accompagnati da alcun tipo di anteprima. Lorella Cuccarini , rivolgendosi con aria contrita ai telespettatori, ha annunciato un imprevisto :