Live Non è la D’Urso: Barbara D’Urso apre la puntata e fa una gaffe

Barbara D’Urso apre la puntata di Live Non è la D’Urso e fa una gaffe in diretta

Terzultima puntata di Live Non è la D’Urso quella condotta da Barbara D’Urso domenica 14 giugno. Un appuntamento davvero ricchi di ospiti che si alterneranno in studio e in collegamento da remoto. Barbara D’Urso ha fatto una gaffe a Live Non è la D’Urso durante l’anteprima della sua trasmissione:

“Eccoci, 51esima puntata di Live Non è la D’Urso. 51esima, che meraviglia. Grazie di essere qui perchè questa sera è una puntata ricchissima, piena di cose super interessanti”.

Le puntate di Live Non è la D’Urso della stagione attualmente in onda non sono 51 ma 35 con quella di oggi. Il programma è partito il 15 settembre scorso e fino al 20 ottobre è andata in onda la domenica; dal 28 ottobre si è spostato al lunedì fino al 16 dicembre ed è ritornato alla domenica dallo scorso 19 gennaio. Anche volendo inglobare le 14 puntate dello scorso anno i conti non tornano.

Live Non è la D’Urso: Barbara sfida Carlo Conti e punta sul confronto tra Matteo Salvini e Vip

Da questa sera 14 giugno Barbara D’Urso ha deciso di relegare all’anteprima di Live Non è la D’Urso gli aggiornamenti sul coronavirus. La conduttrice ha ospitato per qualche minuto, prima di mandare in onda la pubblicità, il Professore Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Bergamo, che di recente ha dichiarato che la concentrazione del virus nelle alte vie respiratorie è molto meno significativa rispetto a 2-3 mesi fa. Per sfidare la prima puntata di Top Dieci di Carlo Conti su Rai1, Barbara D’Urso ha deciso di puntare sul confronto tra Matteo Salvini e Vip a Live Non è la D’Urso. Il leader della Lega ha accettato l’invito della padrona di casa per discutere sulla categoria degli artisti e dello spettacolo in crisi a causa del coronavirus. Nelle ultime ore è tornata alla ribalta la lite tra due ospiti di Live.

Anticipazioni Live Non è la D’Urso: Paola Caruso ospite da Barbara D’Urso

Tra le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca, che Barbara D’Urso tratterà durante la puntata di Live Non è la D’Urso ci sarà anche quella di Paola Caruso. La showgirl, nelle ultime settimane, ha fatto sapere di essere in difficoltà a causa del coronavirus e non ha nascosto le sue paure sul futuro del figlio Michelino. Probabilmente Paola Caruso interverrà durante qualche dibattito e non ci sarà intervista alcuna diretta a lei.